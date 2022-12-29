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Ekonomi Altının fiyatı arttı
Ekonomi

Altının fiyatı arttı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 1 milyon 96 bin liraya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 16:38:00 -
Altının fiyatı arttı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 96 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 80 bin lira, en yüksek 1 milyon 99 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artarak 1 milyon 96 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 121 milyon 252 bin 57,99 lira, işlem miktarı ise 3.783,99 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 303 milyon 737 bin 24,38 lira düzeyinde gerçekleşti.

 

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