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Ekonomi Altın yine vites yükseltiyor!
Ekonomi

Altın yine vites yükseltiyor!

Yeniakit Publisher
2024-03-13 13:40:00 -
Altın yine vites yükseltiyor!

Her gün yeni bir rekora imza atan altın haftayı yükseliş ivmesiyle kapattı. Yeni haftaya da yükselişle giren altın rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Gram altın ve altın treni kaçtı mı? Ons tarihi rekorları kırdı, gram altın fiyatı Kapalıçarşı'da 2400 lira seviyelerine dayandı. Altın alıp satacaklar, piyasayı takip edenler yatırım yapmak isteyenler altın fiyatlarını merak ediyor. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada 13 Mart Çarşamba günü altın fiyatları.

Her gün yeni bir rekora imza atan altın haftayı yükseliş ivmesiyle kapattı. Yeni haftaya da yükselişle giren altın rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Gram altın ve altın treni kaçtı mı? Ons tarihi rekorları kırdı, gram altın fiyatı Kapalıçarşı'da 2400 lira seviyelerine dayandı. Altın alıp satacaklar, piyasayı takip edenler yatırım yapmak isteyenler altın fiyatlarını merak ediyor. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada 13 Mart Çarşamba günü altın fiyatları.

Altın piyasasında yükselen seyir sürüyor. Geçtiğimiz hafta yükselişini sürdüren altın bu hafta rekor kırmaya devam edecek gibi gözüküyor. Yeni rekorlar peş peşe gelecek mi derken piyasalarda meraklı bekleyiş başladı. Peki altın yatırımcıları son treni kaçıracak mı?

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bankanın bu yıl faiz oranlarını muhtemelen düşüreceğini yinelemesinin ardından 2 bin 169 dolara yaklaşarak rekor yeniledi. Altın yatırımcıları Kapalıçarşı ve piyasalarda gram, yarım ve çeyrek altında son fiyatlar araştırılıyor.

Gram altın dün piyasalarda 2.225,36 TL'den, çeyrek altın 4.051 TL'den, yarım altın ise 8.078 TL'den kapanış yaptı.

Peki 13 Mart 2024 Çarşamba günü gram, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın fiyatları.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

13 MART 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN KAPALIÇARŞI'DA NE KADAR?

Dolar alış satış : 32.7360 TL / 32.8970 TL
Euro alış satış: 35.5150 TL / 35.8610 TL
Sterlin alış satış: 41.3270 TL / 42.0070 TL

13 MART 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN SERBEST PİYASADA NE KADAR?

Dolar alış satış : 32,0871 TL / 32,0931 TL
Euro alış satış: 35,0948 TL / 35,1176 TL
Sterlin alış satış: 41,0710 TL / 41,1005 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış / satış: 2.227,89 TL / 2.228,19 TL

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış / satış: 2.159,28 Dolar / 2.159,55 Dolar

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış / satış: 3.907 TL / 4.052 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış / satış: 7.861 TL / 8.080 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış / satış: 15.699 TL / 16.451 TL

GREMSE ALTIN NE KADAR?

Gremse altın alış / satış: 38.523,22 TL / 39.416,87 TL

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış / satış: 15.890,83 TL / 16.297,13 TL

GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN KAPALIÇARŞI FİYATLARI 13 MART 2024

Gram altın alış satış : 2384.70 TL / 2430.43 TL
Çeyrek altın alış satış: 3906 TL / 4051 TL
Yarım altın alış satış: 7860 TL / 8078 TL

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