Altın fiyatlarında yeni seviyeler şekilleniyor! Geri çekilme sürüyor alıma kapı aralandı

Altın fiyatlarında geri çekilme yönünde oynak hareketlilik devam ediyor. Serbest piyasada gram altın bu sabah saatlerinde 1847 liradan işlem görürken 1820 liranın altı alım için fırsat olarak değerlendirilebilecek. Çeyrek altın ise şu saatlerde 3030 lira seviyelerinde işlem görüyor ve 3 bin liranın altının alım için psikolojik bir bant oluşturması dikkat çekmekte. Altın fiyatlarının yönünü yukarı çevirecek önemli bir veri bulunmaması yatırımcıların da bekleme sürecinde önemli etkide bulunuyor

Ons altın cephesinde son durum

Ons altında 1975 dolar seviyesinde yaşanan kalıcılık sonrasında ABD TÜFE verisi beklentilere paralel açıklanmasına rağmen zayıflayan dolar endeksi ile birlikte yükseliş yaşandı.1980 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Bugün ABD’de Fed FOMC toplantısı ve Başkan Powell açıklamaları yakından takip edilecek.

Gram altındaki veriler

Gram altında ons altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların etkisi devam ederken, kur tarafında 29TL seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması gram altın fiyatlamasının 1850TL civarında olmasına neden oluyor. Bugün Fed tarafında açıklanacak faiz kararı ons altın üzerinde oynaklığa neden olabilecek. Aynı zamanda kur tarafında yükselişin sınırlı olmakla birlikte devam edeceği tahmini söz konusu. Serbest piyasa uzmanları 1820 seviyelerinin alım için önemli olduğuna dikkat çekiyorlar.