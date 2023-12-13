  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altın fiyatlarında yeni seviyeler şekilleniyor! Geri çekilme sürüyor alıma kapı aralandı
Ekonomi

Altın fiyatlarında yeni seviyeler şekilleniyor! Geri çekilme sürüyor alıma kapı aralandı

Yeniakit Publisher
2023-12-13 11:58:00 - 2023-12-13 11:59:37
Altın fiyatlarında yeni seviyeler şekilleniyor! Geri çekilme sürüyor alıma kapı aralandı

Altın fiyatlarında oynaklık geri çekilme yönlü devam ederken alım seviyeleri için de yeni bantlar oluşmaya başladı.

 Altın fiyatlarında geri çekilme yönünde oynak hareketlilik devam ediyor. Serbest piyasada gram altın bu sabah saatlerinde 1847 liradan işlem görürken 1820 liranın altı alım için fırsat olarak değerlendirilebilecek. Çeyrek altın ise şu saatlerde 3030 lira seviyelerinde işlem görüyor ve 3 bin liranın altının alım için psikolojik bir bant oluşturması dikkat çekmekte. Altın fiyatlarının yönünü yukarı çevirecek önemli bir veri bulunmaması yatırımcıların da bekleme sürecinde önemli etkide bulunuyor

Ons altın cephesinde son durum

Ons altında 1975 dolar seviyesinde yaşanan kalıcılık sonrasında ABD TÜFE verisi beklentilere paralel açıklanmasına rağmen zayıflayan dolar endeksi ile birlikte yükseliş yaşandı.1980 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Bugün ABD’de Fed FOMC toplantısı ve Başkan Powell açıklamaları yakından takip edilecek.

Gram altındaki veriler

Gram altında ons altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların etkisi devam ederken, kur tarafında 29TL seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması gram altın fiyatlamasının 1850TL civarında olmasına neden oluyor. Bugün Fed tarafında açıklanacak faiz kararı ons altın üzerinde oynaklığa neden olabilecek. Aynı zamanda kur tarafında yükselişin sınırlı olmakla birlikte devam edeceği tahmini söz konusu. Serbest piyasa uzmanları 1820 seviyelerinin alım için önemli olduğuna dikkat çekiyorlar.

Herkes kuyumcuya altın almaya koşuyor ama uzman isim gram altınla ilgili şok haberi verdi! Maalesef tarihi de duyurdu
Herkes kuyumcuya altın almaya koşuyor ama uzman isim gram altınla ilgili şok haberi verdi! Maalesef tarihi de duyurdu

Ekonomi

Herkes kuyumcuya altın almaya koşuyor ama uzman isim gram altınla ilgili şok haberi verdi! Maalesef tarihi de duyurdu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hatice Kolçak'tan işi gücü bıraktırıp kuyumcuya koşturtacak gram altın tahmin! Bu rakamı şu ana kadar hiçbir ekonomist söylemedi
Hatice Kolçak'tan işi gücü bıraktırıp kuyumcuya koşturtacak gram altın tahmin! Bu rakamı şu ana kadar hiçbir ekonomist söylemedi

Ekonomi

Hatice Kolçak'tan işi gücü bıraktırıp kuyumcuya koşturtacak gram altın tahmin! Bu rakamı şu ana kadar hiçbir ekonomist söylemedi

Altını olmayanlar kuyumcuya koşacak! İslam Memiş'ten beklenmedik çıkış: Gram altın için olay tahmin! O tarihte 2 bin 700 lira olacak
Altını olmayanlar kuyumcuya koşacak! İslam Memiş'ten beklenmedik çıkış: Gram altın için olay tahmin! O tarihte 2 bin 700 lira olacak

Ekonomi

Altını olmayanlar kuyumcuya koşacak! İslam Memiş'ten beklenmedik çıkış: Gram altın için olay tahmin! O tarihte 2 bin 700 lira olacak

Altın fiyatlarında beklenmedik düşüş! Elinde gram altını olanlar dikkat! Yüzde 2,22 değer kaybetti diyerek ilan ettiler
Altın fiyatlarında beklenmedik düşüş! Elinde gram altını olanlar dikkat! Yüzde 2,22 değer kaybetti diyerek ilan ettiler

Ekonomi

Altın fiyatlarında beklenmedik düşüş! Elinde gram altını olanlar dikkat! Yüzde 2,22 değer kaybetti diyerek ilan ettiler

Gram altınla ilgili ortalığı ayağa kaldıracak tahmin! Gaza gelmeyin, fiyatlar 1000 lira birden değişecek
Gram altınla ilgili ortalığı ayağa kaldıracak tahmin! Gaza gelmeyin, fiyatlar 1000 lira birden değişecek

Ekonomi

Gram altınla ilgili ortalığı ayağa kaldıracak tahmin! Gaza gelmeyin, fiyatlar 1000 lira birden değişecek

Altın piyasasında kıyamet kopacak! Merkez bankaları ton ton altın alırken kuyumcular gram altın için 200 TL uyarısı...
Altın piyasasında kıyamet kopacak! Merkez bankaları ton ton altın alırken kuyumcular gram altın için 200 TL uyarısı...

Ekonomi

Altın piyasasında kıyamet kopacak! Merkez bankaları ton ton altın alırken kuyumcular gram altın için 200 TL uyarısı...

Elinde, cebinde, bankada altını olanlar dikkat! İslam Memiş'ten çağrı: Gram altın fiyatı 2.000 lira birden artacak, rekor geliyor
Elinde, cebinde, bankada altını olanlar dikkat! İslam Memiş'ten çağrı: Gram altın fiyatı 2.000 lira birden artacak, rekor geliyor

Ekonomi

Elinde, cebinde, bankada altını olanlar dikkat! İslam Memiş'ten çağrı: Gram altın fiyatı 2.000 lira birden artacak, rekor geliyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23