Altın fiyatları
İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 472,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3 bin 186 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|469,60
|469,80
|472,70
|472,90
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.095,00
|3.116,00
|3.165,00
|3.186,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|428,00
|432,00
|437,00
|441,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3,025,00
|3.045,00
|3.100,00
|3.120,00
|Yarım Ziynet
|1.512,00
|1.522,00
|1.550,00
|1.560,00
|Çeyrek Ziynet
|756,00
|760,00
|775,00
|780,00