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Gündem Altaylı'nın AK Parti'yi eleştirmek için getirdiği Prof. yerin dibine girdi
Gündem

Altaylı'nın AK Parti'yi eleştirmek için getirdiği Prof. yerin dibine girdi

Canlı yayında Fatih Altaylı'nın AK Parti'yi eleştirmesi için getirdiği Prof. Dr. Uğur Emek'in yalanlarını Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı teker teker çürüttü.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 01:12:00 - 2021-11-17 01:16:52

Habertürk TV'de yayınlanan Fatih Altaylı'nın moderatörlüğündeki Teke Tek programının konukları Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Prof. Dr. Uğur Emek ve Twitch yayıncısı Jahrein oldu.

Programda yap işlet devret modeliyle yapılan köprü ve otoyollar ele alındı.

Fatih Altaylı'nın desteklediği mualif Prof. Dr. Uğur Emek'in akla ziyan iddialarını düzeltmek de Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'ya kaldı.

Çanakkale Köprüsü'nü kötülemek isteyen Emek, "Çanakkale Köprüsü'nü 2023'te açılıyor diye sırf 2023 yaptılar açık uzunluğunu, şimdi bunu fizibilite bulmamış bunu belki de 1990 metre bulundu. ben niye 33 metre daha uzun yapayım." ifadelerini kullandı.

Ilıcalı verdiği cevapta "Ben inşaat mühendisiyim bunu böyle yapmayın normal olarak çelik yapının bir açık aralağı olur belki 2021 metre bulmuşlar da 2023 yapmışlardır." dedi.

Programda Emek ve Altaylı'nın Diyanet, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan daha fazla bütçeden pay alıyor yalanını da düzelten Ilıcalı, 2022 MEB bütçesi 189 milyar, Diyanet bütçesi 16 milyar lira, 10'da biri yani biraz önce Diyanet daha fazla dediniz ya demek ki ne kadar yanlış bilgi veriyoruz.

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