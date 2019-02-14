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Altay, İzmir fobisini yenecek

Ligin ikinci yarısında deplasmanda oynadığı 2 maçı da kazanan Altay, hafta sonu konuk edeceği Boluspor’u devirerek iç sahada kazanamama serisine son vermenin hesaplarını yapıyor.

14 Şubat 2019 Perşembe 12:20
Altay, İzmir fobisini yenecek

Ligin ikinci yarısında deplasmanda oynadığı 2 maçı da kazanan Altay, hafta sonu konuk edeceği Boluspor’u devirerek iç sahada kazanamama serisine son vermenin hesaplarını yapıyor.


Geçtiğimiz hafta ilk yarısını 2-0 geride kapattığı karşılaşmada Adanaspor’u 3-2 yenerek harika bir geri dönüşe imza atan Altay, hafta sonu oynayacağı Boluspor karşılaşmasına kilitlendi. İkinci devreye iyi bir başlangıç yapan ve oynadığı 4 maçtan 8 puan çıkaran siyah-beyazlılar, Boluspor’u yenerek hem bu sezon ilk kez üst üste galibiyet almak hem de iç sahada kazanamama hastalığına son vermek istiyor. Ligde 6 galibiyet alabilen İzmir temsilcisi, bu müsabakaların sadece 2’sini kendi sahasında kazanabildi. 4 galibiyetini dış sahada alan siyah-beyazlılar, kendi evinde son olarak 12. haftada oynadığı karşılaşmada Adana Demirspor’u devirmişti.



4 maçtır kazanamıyor


Adana Demirspor galibiyetinin ardından iç sahada 4 maça çıkan siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda ise 3 puana uzanamadı. İzmir derbisinde Altınordu’ya 2-1 kaybettikten sonra Osmanlıspor’u ağırlayan siyah beyazlılar, bu maçta da rakibine tek golle boyun eğdi. İkinci devrede ise üst üste 2 hafta kendi sahasında oynayan Altay, hem Ajfet Afyonspor ile hem de İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı ve taraftarlarına galibiyet armağan edemedi. Sait Karafırtınalar’ın öğrencileri bu hafta Boluspor’u yenerek mağlubiyet serisini sonlandırmak istiyor.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 12:20
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