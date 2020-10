Altay Bayındır: "Bu sene iyi bir takımız"

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi: - "İnşallah sürdürülebilir başarıyı elde edip sezon sonunda hedefimize ulaşırız" - "Bu hafta da Trabzonspor maçı oynayacağız. Hiçbir farkı yok. Her maç önemli. Bu karşılaşma da bizim için her hafta olduğu gibi en önemli maçlardan bir tanesi" - "Takım içindeki arkadaşlıkta Erol hocamızın etkisi fazla. Yarın da birlikte yemek yiyeceğiz. Bunlar çok önemli şeyler" - "Bulunduğum her yerde hedefim her zaman oynamak. Şu anda Ümit Milli Takım'da oynuyorum. Davet gelir de A Milli Takım'a gidersem oynamak için elimden geleni yaparım"