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Aktüel

Almanya'da 2019'da 16 bin 235 Türk vatandaş oldu

Alman vatandaşlığına geçen İngilizlerin sayısı 2018'e göre 2 kattan fazla arttı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 12:23:27 -
Almanya'da 2019'da 16 bin 235 Türk vatandaş oldu

BERLİN (AA) - Almanya’da 2019’da 16 bin 235 Türk'ün bu ülkenin vatandaşlığına geçtiği bildirildi.

Federal İstatistik Dairesinden yapılan açıklamada, geçen yıl 128 bin 905 yabancının Alman vatandaşlığına geçtiği, bu sayının 2018'e göre yüzde 15 oranında arttığı belirtildi.

Alman vatandaşlığına geçişte 2019’da 16 bin 235 rakamı ile Türklerin ilk sırada yer aldığı ifade edilen açıklamada, 2018’de 16 bin 700 Türk'ün Alman vatandaşlığına geçtiği anımsatıldı.

Alman vatandaşlığına geçenler arasında 2’nci sırada 14 bin 600 sayısı ile İngilizler yer aldı.

Ülkede 6 bin 20 Polonyalı, 5 bin 830 Rumen, 4 bin 645 Iraklı da vatandaşlığa geçti.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma (Brexit) kararıyla birlikte Alman vatandaşlığına geçen İngilizlerin sayısının arttığına dikkat çekildi.

2015’te Alman vatandaşlığına geçen İngilizlerin sayısı 622 olurken, bu sayı 2016’da 2 bin 865, 2017’de 7 bin 493, 2018’de 6 bin 640 oldu.

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