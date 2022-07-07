Almanya, Türkiye'den 2 bin işçi alımına yeşil ışık yaktı
Alman Federal İş ve İşçi Bulma Kurumu, havaalanlarında yaşanan personel eksikliği nedeniyle Türkiye'den geçici olarak 2 bin işçinin alınmasına yeşil ışık yaktı.
Alman DPA haber ajansının aktardığına göre Türkiye'deki Alman makamları, istihdam edilecek işçilerin alımı için Alman kurumlarından onay almak zorunda kalmayacak. Sözleşmeler en geç 6 Kasım'da sona erecek.
Haberde geçici düzenleme için Türkiye'de halihazırda havaalanlarında çalışma tecrübesi olanlara öncelik verilebileceği belirtiliyor.
İşçilerin saatlik ücreti 14.25 eurodan başlayacak.