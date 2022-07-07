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Ekonomi Almanya, Türkiye'den 2 bin işçi alımına yeşil ışık yaktı
Ekonomi

Almanya, Türkiye'den 2 bin işçi alımına yeşil ışık yaktı

Alman Federal İş ve İşçi Bulma Kurumu, havaalanlarında yaşanan personel eksikliği nedeniyle Türkiye'den geçici olarak 2 bin işçinin alınmasına yeşil ışık yaktı.

Yeniakit Publisher
2022-07-07 10:42:00 -
Almanya, Türkiye'den 2 bin işçi alımına yeşil ışık yaktı

Alman DPA haber ajansının aktardığına göre Türkiye'deki Alman makamları, istihdam edilecek işçilerin alımı için Alman kurumlarından onay almak zorunda kalmayacak. Sözleşmeler en geç 6 Kasım'da sona erecek.

Haberde geçici düzenleme için Türkiye'de halihazırda havaalanlarında çalışma tecrübesi olanlara öncelik verilebileceği belirtiliyor.

İşçilerin saatlik ücreti 14.25 eurodan başlayacak.

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Yorumlar

AĞIR İŞÇİ

NEREYE NASIL MÜRACAT EDECEĞİZ BİLGİSİ OLAN VARMI?

Gurbetçi

Resmen bedava işçi arıyorlar. Bu ücrete Almanya’da bu kadar işsiz müracat bile etmiyor neden acaba? Çünkü bu saat ücretine çalışan birinin aylığı vardiya paralarıyla birlikte eline geçecek net ücret bekarda 1800-2000 Euro evlide 2500-2700 Euro arasında olacak Almanya’da yaşıyorsa. Yurt dışından gelen evli olsa bile ailesi gelemeyeceği için bekar statüsünde çalışacak ve alacağı ücret 1800-2000 Euro o da 3 vardiya çalışırsa zaten bunun en az 1500 Euro’sunu burda bırakır yani 6 için ayda 300-500 Euro maaşından artırır 6 ay sonra geri dönünceye işini kaybetmiş işsiz olarak Türkiye’de hayatına devam eder.
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