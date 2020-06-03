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Aktüel

Almanya 31 ülke için seyahat uyarısını kaldırdı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 12:12:35 -
Almanya 31 ülke için seyahat uyarısını kaldırdı

BERLİN (AA) - Almanya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulamaya koyduğu seyahat uyarısını 31 ülke için kaldırdı.

Bakanlar Kurulu kararına göre, 15 Haziran'dan itibaren 26 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkenin yanı sıra İngiltere, İzlanda, Norveç, İsviçre, Liechtenstein'a yönelik seyahat uyarısı kalktı.

Dışişleri Bakanlığı bu ülkeler için seyahat uyarısı yerine seyahat bilgilendirmesi uygulamasına geçecek.

Hükümetin AB dışındaki ülkeler için bu uyarılarını gelişmelere göre, peyderpey kaldırması bekleniyor.




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