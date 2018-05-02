Almanlardan ilginç benzetme: Hakemler Real'i finale götürüyor
Almanlar, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid - Bayern Münih maçını yöneten Cüneyt Çakır'ı Kuzey Kore lideri Kim Yong-un'un korumalarına benzetti02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:10
Real Madrid ile Bayern Münih arasında oynanan rövanş karşılaşmasının ilk yarısında Cüneyt Çakır verdiği kararlarla Alman ekibinin tepkisini çekti.
Lewandowski'nin yerde kaldığı pozisyonda penaltı noktasını göstermeyen Çakır, ilk yarının son dakikalarında yaşanan el pozisyonunda da 'devam' kararı verdi.
ALMANLAR TİYE ALDI: REAL'İ FİNALE GÖTÜRÜYORLAR
Alman twitter hesapları, Cüneyt Çakır'ın bu kararlarının ardından, geçtiğimiz hafta gündem olan Kuzey Kore lideri Kim Yong-un'un korumalarının videosunu "Hakemler Real Madrid'i finale götürüyor" ifadesiyle paylaştı.
(Cüneyt Çakır)
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