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Almanlardan ilginç benzetme: Hakemler Real'i finale götürüyor

Almanlar, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid - Bayern Münih maçını yöneten Cüneyt Çakır'ı Kuzey Kore lideri Kim Yong-un'un korumalarına benzetti

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:10
Almanlardan ilginç benzetme: Hakemler Real'i finale götürüyor

Real Madrid ile Bayern Münih arasında oynanan rövanş karşılaşmasının ilk yarısında Cüneyt Çakır verdiği kararlarla Alman ekibinin tepkisini çekti.

Lewandowski'nin yerde kaldığı pozisyonda penaltı noktasını göstermeyen Çakır, ilk yarının son dakikalarında yaşanan el pozisyonunda da 'devam' kararı verdi.

ALMANLAR TİYE ALDI: REAL'İ FİNALE GÖTÜRÜYORLAR

Alman twitter hesapları, Cüneyt Çakır'ın bu kararlarının ardından, geçtiğimiz hafta gündem olan Kuzey Kore lideri Kim Yong-un'un korumalarının videosunu "Hakemler Real Madrid'i finale götürüyor" ifadesiyle paylaştı.

(Cüneyt Çakır)

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:10
  1. Bayern Munich
  2. Cüneyt Çakır
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  4. Real Madrid
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