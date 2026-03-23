Almanlar bu kez kıskançlıktan çatlayacak!

Geçen ay sosyal medya üzerinden başlayan mizahi bir akım, kısa sürede İspanya ve Türkiye arasında dostluk rüzgarlarının esmesine neden oldu. İspanyol kullanıcıların Türkiye'ye yönelik vize kolaylığı sağlanması amacıyla başlattığı imza kampanyasının ardından özellikle Alman sosyal medya kullanıcıları arasında kıskançlığa neden olmuş, Almanlar yıllardır iç içe oldukları Türklerle İspanyollar arasında bir anda başlayan bu dostluğu kıskandıklarına dair mesajlar yayınlamıştı. Bu dostluk Türkiye'ye gelen İspanyol turist sayısında da hızlı bir artışa neden oldu.

BU AY DAHA DA ARTACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2026 yılının şubat ayına yönelik verilerine göre geçtiğimiz ay Türkiye'yi ziyaret eden İspanyol turist sayısında yüzde 23 artış yaşandı. Geçen yılın aynı döneminde 20 bin 987 olan İspanyol turist sayısı, sosyal medyada yapılan paylaşımların da etkisiyle 27 bin 255'e yükseldi. Türk ve İspanyol kullanıcılar arasında mizahi paylaşımlarla başlayan akım, en popüler dönemini mart aylarında yaşadı. Bu nedenle turizmciler, gelecek ay açıklanacak mart verilerinde artış oranının daha yüksek olacağına dikkat çekiyor.