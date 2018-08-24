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Alman Weidmann’dan küresel risk uyarısı

Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann, küresel politik risklerin arttığını belirterek, “Siyasi riskler artıyor. Özellikle de uluslararası ticaret çatışmalarının artma riski” dedi.

24 Ağustos 2018 Cuma 11:32
Alman Weidmann’dan küresel risk uyarısı

Almanya Merkez Bankası Başkanı Weidmann, Berlin’de yabancı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB), varlık alımını içeren ekonomik teşvik programını sonlandırmasının, Avro bölgesinde para politikasının normalleşmesi sürecine doğru ilk adım olduğunu söyledi.

ECB’nin normalleşme sürecinin kademeli olarak önümüzdeki birkaç yıl süreceğini anlatan Weidmann, gecikme konusunda uyarıda bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 11:32
  1. Avrupa Merkez Bankası
  2. Almanya Merkez Bankası Başkanı

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