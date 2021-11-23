Alman pastası tarifi, nasıl yapılır? Kolay Alman pastası tarifi

Alman pastası nasıl yapılır, hangi malzemeler gereklidir? İşte tarifi

Alman Pastası Malzemeler;

2 adet yumurta

1,5 çay bardağı şeker

1 çay bardağı süt

3 çay bardağı un

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

Alman Pastası Kreması için:

500 ml süt

3 yemek kaşığı un

1 çay bardağı şeker

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

Alman Pastası Yapılışı;

Pastanın kekini yapmakla işe başlıyoruz. Derin bir kap içerisinde yumurta ve toz şeker beyazlaşana kadar çırpalım. Daha sonra kalan malzemeler ekleyelim. Hamuru yağlamış olduğumuz fırın tepsisine aktaralım. Keki 160 derecelik ısıttığımız fırında üzeri pembeleşene kadar pişirelim. Pişen keki fırından çıkaralım ve soğumaya bırakalım. Kek soğurken bir kap içerisinde kremamızı yapalım. Krema hazır olduğunda kekimizi ortadan ikiye ayıralım. Kekin orta kısmına tüm kremayı eşit şekilde yayalım. Kekin üst tabanını kapatalım ve üzerine pudra şekeri serpelim. Soğuduktan sonra afiyetle mideye indirebilirsiniz. Afiyet olsun.