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Alman medyası duyurdu! Ünlü stoper Galatasaray'a geliyor

Alman medyası Schalke 04'te kadroda düşünülmeyen Benedict Höwedes’in Galatasaray’da forma giyeceğini iddia etti.

29 Temmuz 2018 Pazar 02:54
Alman medyası duyurdu! Ünlü stoper Galatasaray'a geliyor

GALATASARAY transfer çalışmalarını dört koldan sürdürürken, savunma için de bir takviye uzun süredir düşünülüyordu. Aslında Cim-Bom’un hedefi Jason Denayer’i 1 sezon daha Manchester City’den kiralamak. Bunun için de operasyon devam ediyor. Almanya’dan gelen iddia ise gözleri Höwedes’e çevirdi. Bild gazetesi, Benedict Höwedes’in Galatasaray’da forma giyebilmek için Dusseldorf’tan gelen teklifi reddettiğini yazdı. Futbolcu, yönetime İstanbul’a gitmek istediğini söyledi. 

LİF VE UYLUK PROBLEMLERİ

Geçtiğimiz sezon Juventus’a kiralanan 30 yaşındaki futbolcu, ardı ardına yaşadığı sakatlık problemlerini aşamadı. Sakatlık dönüşlerinde de tam olarak hazır olmadığı düşünülerek sahaya sürülmedi. Bu sebeple Serie A’da sadece 3 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol attı. Lif yırtılması ve uyluk gerginliği onun peşini bırakmadı. Şu anda sağlık problemi bulunmuyor. Ancak ciddi anlamda maç eksiği var. Tecrübeli yıldız, sezon başı hazırlıklarını kulübü Schalke’de sürdürüyor. Aynı zamanda gelişmeleri takip ediyor.

KİRALAMA BEDELİ BULUNMUYOR

Alman ekibinden daha önce yapılan açıklamada Höwedes’in yeni sezon planlamasında yer almadığı belirtilmişti. 1.87 boyundaki futbolcunun, Şampiyonlar Ligi’nde kendisini göstermek istediği için Galatasaray’a sıcak baktığı belirtildi. Schalke, Juventus’tan geçen sezon 3.5 milyon euro kiralama bedeli almıştı. Ancak Galatasaray’dan böyle bir rakam talep edilmeyecek. İddialara göre, Schalke sadece oyuncunun maaşının karşılanmasını istiyor. Herhangi bir bedel talep etmeyecek.

Kaynak:Akşam

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 02:54
  1. İstanbul
  2. Galatasaray
  3. Almanya Başbakanı
  4. Schalke 04
  5. Bundesliga
  6. Benedict Höwedes

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