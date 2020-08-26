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Aktüel Alman hükümet ortakları "kısa süreli çalışma ödeneklerinin 2021 sonuna kadar uzatılmasında" anlaştı
Aktüel

Alman hükümet ortakları "kısa süreli çalışma ödeneklerinin 2021 sonuna kadar uzatılmasında" anlaştı

Ülkede, KOBİ’ler için köprü kredileri bu yılın sonuna kadar sağlanacak, şirketlerin iflas başvurusuna ilişkin kanunun askıya alma süresi de yıl sonuna uzatılacak

Yeniakit Publisher
2020-08-26 12:02:54 -
Alman hükümet ortakları "kısa süreli çalışma ödeneklerinin 2021 sonuna kadar uzatılmasında" anlaştı

BERLİN (AA) – Almanya'da koalisyon hükümetinin ortakları Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat (SPD) Parti, yeni tip koronavirüs salgınının bireyler ve şirketler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olacak destek programını uzatma konusunda anlaştı.

Anlaşmaya göre, Mart 2021’de sona ermesi beklenen kısa süreli çalışma ödenekleri 2021 sonuna kadar uzatılacak ve KOBİ’ler için köprü kredileri bu yılın sonuna kadar sağlanacak.

Ayrıca Alman koalisyon hükümetinin ortakları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şirketlerin iflas başvurusuna ilişkin kanunun askıya alma süresinin bu yıl sonuna uzatılması konusunda da anlaştı.

Almanya hükümeti martta Kovid-19 salgını nedeniyle bir yükümlülüğü yerine getirmedikten sonraki üç hafta içinde şirketleri iflas başvurusunda bulunmaya zorlayan kanunu eylül sonuna kadar askıya almıştı.

Dün gece koalisyon hükümetinin ortaklarının 7 saat süren toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Almanya Savunma Bakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, koronavirüsün bir “gerçek” olduğunu ve “zorluklar” yaşatmaya devam ettiğini belirterek, “Bugün koronavirüs krizi ile nasıl başa çıkacağımız konusunda önemli ve etkili tedbirleri uzatmaya karar verdik.” ifadesini kullandı.

Koalisyon ortakları, seçim yasasını değiştirerek Federal Meclis’in milletvekili sayısının sınırlandırılması konusunda da anlaşmaya vardı.

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