Dünya

Alman General konuştu! 800 bin askerle Rusya’ya saldırırız

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Alman General konuştu! 800 bin askerle Rusya’ya saldırırız

3 yıldır süren Ukrayna savaşında tüm desteklere rağmen Rusya’nın işgalini her geçen gün artırması Avrupa’daki Moskof korkusunu artırıyor. NATO Ortak Destek ve Aktivasyon Komutanlığı (JSEC) Başkanı Korgeneral Alexander Sollfrank, Rusya ile bir savaş çıkması halinde NATO’nun 800 bin askerle doğu kanadında saldırıya geçebileceğini söyledi. İtalyan Bertolini ise “Kollektif bir saldırı batının yenilgisine yol açar” dedi.

TAHSİN HAN

Alman Ortak Harekât Komutanı Korgeneral Aleksandr Sollfrank, NATO Antlaşması’nın (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) kolektif savunma maddesinin devreye girmesi halinde ülkenin Rusya ile savaşa hazır olduğunu söyledi.

Bu durumda Almanya, doğu sınırına 800 bin (NATO) askeri konuşlandırmayı organize edebilir. Alman ordusunun (Bundeswehr) 7 Kasım’da Berlin’de düzenlenen yıllık konferansında konuşan Sollfrank, planın geçen yıl yayınlanan ve Berlin’in Moskova ile olası bir çatışma durumunda Almanya’yı NATO’nun ana lojistik merkezine nasıl dönüştüreceğini öngören bin sayfalık “Operationsplan Deutschland” adlı belgenin bir parçası olduğunu söyledi.

 

Plana göre, ittifakın tüm kuvvetleri ve teçhizatı, çatışmaların başlamasından itibaren 180 gün içinde konuşlandırılacak. General Sollfrank, Rusya’nın “NATO topraklarına sınırlı bir saldırı başlatabileceği” konusunda uyardı ve “bunun yarın bile gerçekleşebileceğini” söyledi.

Alman gneral Rusya’nın asıl büyük saldırıyı da 2029’dan önce yapacağını söyleyerek kendilerinin buna acilen hazırlık yapmaları gerektiğini söyledi.

NATO Ortak Destek ve Aktivasyon Komutanlığı (JSEC) başkanı Korgeneral Alexander Sollfrank, NATO ve ittifak güçlerinin konuşlandırılmasının gecikmesi, çok geç gelmesi veya koordine edilmemesi durumunda Rusya’ya karşı caydırıcılığın başarısız olacağını ve NATO’nun Avrupa ordusunun yenileceğini belirtti.

 

RUSYA, NATO ORDUSUNU YENER

Alman general Rusya’ya karşı hazırlık yapılması gerektiğini belirtirken İtalyan emekli general, Marco Bertolini, Bertolini L’antidiplomatico gazetesine verdiği röportajda “NATO, Rusya’ya stratejik bir yenilgi yaşatamayacak, aksine NATO yenilecek” ifadesini kullandı.

Emekli NATO generali Marco “Elbette, bu özel durumda, savaşın sonunun NATO ve tüm Batı’nın yenilgisi anlamına geleceğini görebiliyoruz. Rusya’nın ‘stratejik yenilgisine’ yol açması beklenen bir savaşa katılımı göz önüne alındığında. NATO’nun artık kendisini gölgede bırakan stratejik bir yenilgi alacağını biliyoruz” dedi.

 

SAVAŞ UKRAYNA’DA BİTMEZ

Marco Bertolini’ye göre, ABD bile artık tırmanışın kolektif Batı’nın yenilgisine yol açacağını anlıyor. Bu nedenle, ABD lideri Trump’ın yakın zamanda açıkça agresif Rus karşıtı söylemini terk ettiğini, bazı Avrupa ülkelerinin ise Rusya’nın stratejik yenilgisi fikrini sürdürmeye devam ettiğini açıkladı. Bertolini, “Ukrayna’daki savaşın nasıl ve ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Ancak kesin olan şey, gördüğümüz çatışmanın orada bitmeyeceğidir” diye sözlerini tamamladı

