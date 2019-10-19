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Alman eski bakandan Erdoğan açıklaması: Bizi uyarmıştı!

Alman eski bakan Sigmar Gabriel, Esed konusunda Erdoğan’ın kendilerini uyardığını ve Almanya’nın uyarılara kulak tıkadığını söyledi.

19 Ekim 2019 Cumartesi 14:40
Alman eski bakandan Erdoğan açıklaması: Bizi uyarmıştı!

Alman televizyon kanalı ZDF’te Maybrit İllner’in sunduğu açık oturuma katılan eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, PKK ve Almanya’daki faaliyetleri hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Katil Esed ile ilgili de konuşan Gabriel, Suriye’de iç savaş çıktığı zaman, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendilerini uyardığını söyledi.

PKK'nın eylemlerini 80'li, 90'lı ve 2000'lerin başlarından biliyoruz. Otobanda yanan lastikler, blokajlar... Hukukun üstünlüğünü sağlamaktan başka bir şey yapamayız.” diyen Gabriel, “Şunu tekrar söylemek istiyorum, Kürtler hakkında konuşuyoruz. Bu ülkede o Kürtler hakkında konuşmuyoruz. Biz yasak olan bir örgütten bahsediyoruz. Neden? Şantajla para aklama, silah ticareti, uyuşturucu ticareti... Hepsi de Türkiye'de mevcut iç savaşı finanse etmek için. Almanya'da PKK'nın yasak olmasının bir nedeni de bu. Yasak olması Türkiye suç işledikleri için değil, burada suç işledikleri için.” ifadelerini kullandı.

“Erdoğan bize söylemişti”

Gabriel şöyle konuştu:

Şunu hatırlatmak isterim; Suriye'de savaş çıktığı zaman, o zamanın başbakanı Erdoğan demişti ki, Suriye'nin üzerinde uçuş yasağı getirmeliyiz. Yoksa Esed kendi halkını bombalayacak. 'Aman tanrım, bunu yapamayız' diyen ilk kişiler Avrupa ve Almanya idi.”

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 14:40
  1. Sigmar Gabriel
  2. Esed
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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  • SertSert46 dk önce
    Abd değil brd bakanı. Yani almanya

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