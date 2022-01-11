Alman devinde kriz! Satışlar yüzde 14 azaldı

Volkswagen Grubu Çin Üst Yöneticisi (CEO) Stephan Wollenstein’un yaptığı sunuma göre, Alman üretici, Çin’de elektrikli otomobil satış hedefine çip krizi, bölgesel Kovid-19 salgın kısıtlamaları ve tam elektrikli ID modellerinin piyasaya sürülmesindeki sorunlar nedeniyle ulaşamadı.

Geçen yıl en büyük pazarı Çin’de 80 bin ila 100 bin arasında elektrikli otomobil satmayı hedefleyen şirket, ancak 70 bin 625 araç satabildi.

Sunuma göre, bünyesinde Scania, MAN, Lamborghini, Skoda, Audi, Porsche ve Bugatti gibi birçok markayı bulunduran VW Grubu'nun Çin genelindeki araç satışları, geçen yıl 2020'ye göre yüzde 14 azalarak 3,3 milyon adede geriledi.

Alman üretici, Çin’de bu yıl elektrikli otomobil satışını en azından ikiye katlamayı ve genel satışlarını da yüzde 15 artırmayı (yaklaşık 500 bin adet) hedefliyor.

Bu arada, e-hareketlilikte artan satış rakamları, Volkswagen'in Çin'deki yerli üreticilerle rekabet edebilmesi açısından önemini korurken, büyüyen pazara BYD ve Wuling gibi Çinli markaların hakim olması dikkati çekiyor. Ülkede bu alanda ilk 10'daki tek yabancı üretici olarak üçüncü sırada yer alan ABD merkezli Tesla bulunuyor.