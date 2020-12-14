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Aktüel Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, Kovid-19 tavsiye kararlarını açıkladı
Aktüel

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, Kovid-19 tavsiye kararlarını açıkladı

AYD açıklamasından: - "Kamu otoritesince alınan tedbirler süresince istihdamın ve ekonomik faaliyetlerin korunması adına, paydaşlarımız olan kiracılarımıza önümüzdeki dönemde de üyelerimizin elinden gelen desteği her kiracı özelinde oluşturarak vermesi tavsiye edilmektedir" - "Ülkemizde organize perakende sektörünün gelişimi adına üzerine düşeni yapma kararlılığı ve özverisini gösteren alışveriş merkezi yatırımcılarının, geçtiğimiz dönemde olduğu gibi bu tavsiye kararını da hayata geçireceğine inancımız tamdır" - "Benzer yaklaşımın finans kuruluşları tarafından üyelerimize gösterilmesi, bu sürecin sektörümüz ve ülke ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini en kısa sürede ortadan kaldırmak için hayati önem arz etmektedir"

Yeniakit Publisher
2020-12-14 12:49:38 -
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, Kovid-19 tavsiye kararlarını açıkladı

İSTANBUL (AA) - Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu toplantısı neticesinde alınan tavsiye kararları kamuoyu ile paylaşıldı.

AYD'den yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini azaltmaya ve sonlandırmaya yönelik olarak bütün kurumların, sağlık çalışanlarının, bilim insanlarının ve vatandaşların olağanüstü bir mücadele örneği gösterdiği ancak bununla birlikte dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de Kovid-19 salgını sebebiyle tespit edilen vaka ve ölüm sayılarının artış gösterdiği hatırlatıldı.


- "Kısıtlamasının olmadığı günlerde 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyetleri sürdüreceğiz"


Bu durum karşısında alınan tedbirlerin sektörü de ilgilendirmesinden dolayı AYD Yönetim Kurulu toplantısı neticesinde alınan tavsiye kararlarına değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandığı ve İçişleri Bakanlığı genelgelerinde düzenlendiği üzere alışveriş merkezlerimiz, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyetlerini sürdürmeye ve misafirlerine hizmet sunmaya devam edecektir.

Günümüzün önemli bir zaman dilimini paylaştığımız ortak yaşam alanlarımızda misafirlerimizin, iş ortaklarımızın, çalışanlarımızın sağlığı önceliğimiz kabul edildiğinden her zaman olduğu gibi hijyen seviyesi maksimuma çıkartılmış, tedbirler doğrultusunda girişlerde HES kodu sorgulaması uygulamasına geçilmiş ve en üst düzeyde temizlik ve dezenfektasyon çalışmaları gerçekleştirilmektedir. TSE ile yapılan iş birliği protokolü doğrultusunda alışveriş merkezlerimiz 'Güvenli Alışveriş Merkezi Sertifikası' almaktadır. Bu haliyle alışveriş merkezlerimiz, kurumsal ve mekansal anlamında en güvenli alanlar olarak misafirlerimize sağlıklı hizmet sunmaya, tedarik zincirinin en güvenli halkalarının başında gelmeye devam etmektedir."


- "5 milyar TL'yi aşkın kira desteği alışveriş merkezi yatırımcıları tarafından verilmiştir"


Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve İçişleri Bakanlığı genelgelerinde düzenlenen tedbirler kapsamında hizmet sunma ve çalışma şekli değişen ve/veya faaliyetleri etkilenen iş ortaklarına, içinde bulunulan durum değerlendirilerek somut olayın şartları doğrultusunda alışveriş merkezleri tarafından salgının ilk günlerinden itibaren olduğu gibi gerekli her türlü desteğin verildiği bildirildi.

Yayınlanan genelgelerle faaliyetleri durdurulan sinema, çocuk eğlence merkezi ve benzeri işletmelerden kira alınmadığı, sektörlere göre her kiracı özelinde yüzde 70'lere varan indirimler yapıldığı belirtilen açıklamada, "Bu destekler kapsamında paydaşlarımız olan başta perakende ve yeme-içme sektörlerinde faaliyet gösterenler olmak üzere kiracılarımıza üyelerimiz tarafından şimdiye kadar 5 milyar TL'yi aşkın kira desteği alışveriş merkezi yatırımcıları tarafından verilmiştir. Dünyada benzeri az olan bu büyük destek neticesinde ülkemizde; başta ABD, İngiltere ve AB ülkeleri olmak üzere diğer ülkelerde yaşanan iflaslar yaşanmamıştır. Bu destekler, üyelerimizin kredilerinin yapılandırılması talepleri gerekli karşılığı bulmamış olmasına rağmen gerçekleştirilmiştir." denildi.


- "Üyelerimizin elinden gelen desteği her kiracı özelinde vermesi tavsiye edilmektedir"


Açıklamada tavsiyelere ilişkin de şunlar kaydedildi:

"Kamu otoritesince alınan tedbirler süresince istihdamın ve ekonomik faaliyetlerin korunması adına, paydaşlarımız olan kiracılarımıza önümüzdeki dönemde de üyelerimizin elinden gelen desteği her kiracı özelinde oluşturarak vermesi tavsiye edilmektedir. Ülkemizde organize perakende sektörünün gelişimi adına üzerine düşeni yapma kararlılığı ve özverisini gösteren alışveriş merkezi yatırımcılarının, geçtiğimiz dönemde olduğu gibi bu tavsiye kararını da hayata geçireceğine inancımız tamdır. Benzer yaklaşımın finans kuruluşları tarafından üyelerimize gösterilmesi, bu sürecin sektörümüz ve ülke ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini en kısa sürede ortadan kaldırmak için hayati önem arz etmektedir."

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