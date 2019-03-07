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Aliağa’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel tiyatro

İzmir’de Aliağa Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü özel bir tiyatro gösterisini sahneleyerek kutlayacağını bildirdi.

07 Mart 2019 Perşembe 11:24
Aliağa’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel tiyatro

İzmir’de Aliağa Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü özel bir tiyatro gösterisini sahneleyerek kutlayacağını bildirdi.


Aliağa Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında ‘Anka’ isimli tiyatro oyunu gösterime sunulacak. 8 Mart 2019 Cuma günü kadınlar gününe özel olarak Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi’nde sahnelenecek olan oyun, saat 19.30’da başlayacak. Oyunda ALBET kadın oyuncuları rol alacak.


Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan oyunu izlemek isteyen tiyatroseverlerin, oyunun sınırlı sayıdaki davetiyelerini Aliağa Belediyesi merkez hizmet binası giriş katında hizmet veren Hilal Masadan temin edebileceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:24
  1. sanat
  2. kültür

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