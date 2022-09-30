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Aktüel Ali Yalçın’dan Kamu bankalarına çağrı!
Aktüel

Ali Yalçın’dan Kamu bankalarına çağrı!

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın BDDK verilerine göre Ocak-Ağustos döneminde karlarını artıran bankalara çağrı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-09-30 16:48:00 -
Ali Yalçın’dan Kamu bankalarına çağrı!

YENİ AKİT  ANKARA

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın BDDK verilerine göre Ocak-Ağustos döneminde karlarını artıran bankalara çağrıda bulundu.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın “Açıklanan BDDK verilerine göre Ocak-Ağustos döneminde kârlarını yüzde 420 artıran bankaların promosyon güncellemelerini yapmaları için öncelikle kamu bankalarının öncülük etmesi gerekir. Kamu bankalarının harekete geçmesi için ivedi olarak yetkilileri harekete geçmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

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