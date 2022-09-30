Ali Yalçın’dan Kamu bankalarına çağrı!
Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın BDDK verilerine göre Ocak-Ağustos döneminde karlarını artıran bankalara çağrı yaptı.
YENİ AKİT ANKARA
Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın BDDK verilerine göre Ocak-Ağustos döneminde karlarını artıran bankalara çağrıda bulundu.
Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın “Açıklanan BDDK verilerine göre Ocak-Ağustos döneminde kârlarını yüzde 420 artıran bankaların promosyon güncellemelerini yapmaları için öncelikle kamu bankalarının öncülük etmesi gerekir. Kamu bankalarının harekete geçmesi için ivedi olarak yetkilileri harekete geçmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.