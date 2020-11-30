Ali Osman Koçkuzu ve Hadis dersleri

Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi, Hadis alimi Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu vefat etti. Koçkuzu'nun cenazesi, Araplar Ak Camisi'nde kılınan namazın ardından Araplar Mezarlığı'na defnedildi.

Merhum Koçkuzu, emekliliğinden önce fakültedeki Hadis anabilim dalı hocaları ile birlikte hadis dersleri başlatmıştı. Bu derslerde birçok kaynak eser okundu.

Koçkuzu aynı zamanda Ensar Vakfı bünyesinde İlahiyat öğrencilerine de düzenli olarak Hadis okutuyordu. Koçkuzu'nun derslerinde 6 ciltlik Musannef (hadis malzemesinin konularına göre tertip edildiği kitap) bitirilmişti.

Ayrıca merhum Koçkuzu'nun fakültede başlattığı hadis derslerinde son olarak Tahavi'nin Şerhu Meâni'l-Âsâr isimli şaheseri okunuyordu ve bitmek üzereydi.

15 yıla yaklaşan bu derslerinin en müdavimi merhum Koçkuzu, fiziki hareket kabiliyetini kaybedinceye kadar dersleri hiç aksatmadı.