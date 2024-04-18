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Gündem Ali Koç’un eşi bakın kimlerle eğlendi! Suudi Arabistan’daki Atatürkçülük şovu neydi peki?
Gündem

Ali Koç’un eşi bakın kimlerle eğlendi! Suudi Arabistan’daki Atatürkçülük şovu neydi peki?

Yeniakit Publisher
2024-04-18 12:04:00 -

Fenerbahçe’nin başına geçtikten sonra sportif başarılarla değil siyasi söylemlerle gündeme gelen ve her fırsatta Atatürkçülük – milliyetçilik edebiyatı yapan Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç, “Türk hükümeti Ermeni soykırımını tanımalı” diyen Ermeni asıllı ABD’li şarkıcı Cher ile parti yaptı.

 yeniakit.com.tr 

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç, parti yaparken çekilen görüntülerini sosyal medyadan yayınladı. Koç ve yakın arkadaşları Cher Sarkisian ve mücevher tasarımcısı Lore Rodkin davet edildikleri parti öncesi yemek yedi. Nevbahar Koç, “Merhaba ben Nebi. İstanbul’u temsil ediyorum. Ve arkadaşlarımla birlikte parti aşığıyım. Sohbet edip eğlenmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Bu sırada Cher kadraja girip Nevbahar Koç’un omzuna yattı.

Cher, Türkiye’ye yaptığı şımarıkça “Ermeni soykırımı” çağrısıyla tanınıyor;

Türk halkına karşı herhangi bir kızgınlık hissetmiyorum. Ancak hükümet, Ermeni soykırımını tanımalı.

Nevbahar Koç’un Cher ile yakın arkadaş olduğu biliniyor.
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Suudi Arabistan’daki şov neydi Koç?

Ali Koç, Fenerbahçe’nin başına geçtikten sonra sportif başarılarıyla değil siyasi şovlarıyla gündemden düşmedi. Ama her fırsatta Atatürkçülük yapan ve Suudi Arabistan’daki Süper Kupa maçında Mustafa Kemal tişörtünü bahane edip takımı sahaya çıkarmayan Ali Koç’un eşi, Ermeni soykırımı safsatasını savunan Cher ile doyasıya eğleniyor… Koç ailesinin çelişkileri milliyetçi hassasiyete sahip olmadıklarını, 30 milyonluk Fenerbahçe camiasını siyasi çıkarları için kullandıklarını açıkça gözler önüne seriyor!..

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