Ali Koç, Yıldırım Demirören'i hedef aldı

Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor deplasmanında 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de hakem kararlarına tepki büyüktü. Sarı lacivertliler maç sonrası hakem Alper Ulusoy'un kararlarını eleştirmişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig'de bu sezon kendi maçlarında yaşanan hakem kararları hakkında basın toplantısı düzenledi.

"Son derece üzgünüm''

''Maç bitiminde hakemler orta sahada durur, sonra içeriye girer. Alper Ulusoy'a dikkatli bakın, direkt içeriye giriyor ve Tolgay'a orada kırmızı kart çıkarıyor. Her takım maçlarda hakem hataları yaşıyor. Sadece biz yaşamıyoruz. Bu basın toplantısını yapmak zorunda kaldığım için son derece üzgünüm. İçinde bulunduğumuz duruma kılıf hazırlamak için ve gündem değiştirmek için burada değilim. Taraftarlarımız tatmin olsun diye de değil. Yönetim olarak konuşmuş olmak için konuşan insanlar değiliz. Görevde bulunduğumuz 8 aydır sizler de bunu gözlemlemişsinizdir.''

''Kasıtlı ve sistematik bir yaklaşım...''

''Fenerbahçe'nin son 4 haftadır yaşamış olduklarını hakem hatası olarak göstermek hayatın akışına aykırı olduğunu düşünüyorum. İyi bir hazırlık devresi yaşamış Fenerbahçe bunun meyvelarını toplamaya başlamışken tüm bunların yaşanması, kasıtlı ve sistematik bir yaklaşımın olduğunu düşündürmekte.''

''Bizleri bir aksiyon almaya mecbur kılmıştır''

''Bursaspor maçında yediğimiz gol hem faul hem ofasayt olması gerekirken verildi ses çıkarmadık. Malatyaspor maçından sonra hakem hatalarına bir nebze olsun değindik. Göztepe maçında iyi bir futbol ile rahat bir galibiyet aldık ancak hakem hataları endişelerimizin daha da artmasına neden oldu.Ancak son olarak Kayserispor maçında herkesin dikkatini çekecek şekilde, göz göre göre ve bariz şekilde yaşadıklarımız endişelerimizin tavan yapmasına sebebiyet vermiş ve bizleri bir aksiyon almaya mecbur kılmıştır.''

''90'lı yıllardan itibaren lobiler ile yönetilme tarzı...''

''TFF'nin yapılanma şekline gelelim. Türk futbolu adalet ve her takıma eşit mesafede olma şeklinden çok uzak yönetilme tarzı var. Türk futbolu 90'lı yıllardan itibaren lobiler ile yönetilme tarzına geçmiştir. Ülke futbolunu yöneten insanların her takıma eşit mesefede yaklaşması gerektiğini çok sık dile getirdik. Türkiye Futbol Federasyonu'na yöneticiler kulüp referansları ile seçilmemelidir.''

''Fenerbahçe'ye karşı meydan okuma mıdır??''

''Hakemlerimiz dışarıdan anlaşılmayacak çok ince ceza ve ödül sistemleri ile yönlendirilmeye çok açıklar. Barış Şimşek'in VAR kordinatörü olarak atanması bunun en basit örneği. Barış Şimşek, Kayseri maçında VAR hakemiydi. Mehmet Ekici'ye yapılan harekete faul çalınmadı. Mehmet, sakatlığı yüzünden 1 ay oynayamayacak. Barış Şimşek 3 pozisyonla ilgili hakemleri VAR'a bile çağırmadı. Ertesi gün de VAR Koordinatörlüğü görevine getirildi. Bu atama Fenerbahçe'ye karşı meydan okuma mıdır?''

''Türkiye bu tabloyu haketmiyor''

''Hakemleri baskı altına almak bizim tarzımız değil. Olaylı Galatasaray derbisinden sonra bile bu yöntemi seçmedik. Bu bile bizim acizliğimiz şeklinde yorumlandı ancak bu bizim tarzımız değil. Tüm kulüplere eşit mesafede, sevgi ve saygı çerçevesi içerisinde davrandık. Türk futbolunu hep birlikte büyütebileceğimize inandık ve inanmaya devam ediyoruz. Türk futbolunda adaletli bir ortam tesis etmeden Türk futbolunda sağlıklı bir düzen oluşamaz. Türkiye bu mecvut tabloyu haketmiyor. Futbol üzerinden toplumumuzda büyük bir huzursuzluk, kutuplaşma ortamı hazırlanmaktadır.''

- ''Kulüpler Birliği'ne attığınız imza nedeni ile çok eleştirildiniz. Bu bildiriye imza attığınıza pişman mısınız?''

''Fatih Terim kurnazlık yapılıyor''

"Hakem hataları ne bugün ilk ne yarın son. Hakemler insandır hata yapabilir. Bunu ilk söyleyen de biziz. Ortalığı yangın yerine çeviren bir kulüp değiliz. İmzamızın tamamen arkasındayız. Sayın Fatih Terim'in yaptığı açıklamalara katılmıyorum. Aslında biraz kurnazlık yapılıyor. O açıklama hakem hataları ile ilgili değil. O açıklama hakemlerin cezalandırılması ve düdük astırılmasının ne gibi sonuçlara vesile olacağına dikkat çekmek içindi.''

- ''Dün yapılan ihalede mevcut TFF başkanının şirketinin İddaa ihalesini aldığı söylendi, ne dersiniz?''

''Yıldırım Demirören görevine devam etmemelidir''

''Yıldırım Demirören'e profil olarak baktığınız zaman bu kadar tecrübeli çok az insan var. Başkanlık için doğru profildir. Ancak iyi bri liderlik yapmak için topa girmek gerekir. İddaa konusunda gelince hangi açısından bakarsan bak bu şirket ile TFF Başkanlığını yapan kişi aynı olmamalıdır. Başkanlığı devam etmemelidir. Devir teslimi içerisinde devam edebilir ama kısa cevap bugünden itibaren Yıldırım Demirören görevine devam etmemelidir.''

- Mustafa Cengiz, ''Fenerbahçe bizi Serdar Aziz ve Tolgay transferinde 8 milyon Euro'luk harcamadan kurtardı'' dedi. Ne dersiniz?

''Galatasaray'a teşekkür ederiz''

"Başkana teşekkürü biz borçluyuz. Zira Serdar Aziz gibi bir oyuncuyu gelen tüm tekliflere rağmen Fenerbahçe'de oynamak istemesi tam aradığımız profil. Bir oyuncuyu bize bonservissiz gelmesine vesile olduğu için teşekkür ederiz. Başka böyle oyuncuları elinde varsa yine isteriz. Tolga Ciğerci bize bonservissiz geldi. Biz Tolgay'a 1 kuruş para ödemedik. Zaten bonservissiz. Tolga sağlığına kavuşacaktır. Galatasaray'da yanlış tedavi görmüştü.''

Kuddisi Müftüoğlu ismine nasıl bakıyorsunuz?

"Kesinlikle doğru isim değil. Sıcak bakmıyoruz. Bugünkü sorunları daha da derinleştirir bu seçim.''