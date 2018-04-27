Ali Koç : Belediye encümeni bile olmam

Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, dün Sarı Lacivert Derneği’nin davetlisi olarak üyelerle ve taraftarla buluştu. Gazete Habertürk'ün haberine göre Ali Koç yaptığı açıklamada siyasete gireceğine yönelik iddiaları kesin bir dille reddederek “Sözde şike davasında kişiler ve kurumlar ayırt edilemez. Herhangi negatif bir karar hepimiz için verilmiş demektir.

Arzumuz Yargıtay’ın gereken kararı vermesi ve 3 Temmuz döneminde olduğu gibi omuz omuza tazminat davaları ile haklarımızı almak için başvuruda bulunmak. Benim siyaset ile uzaktan yakından işim olmaz. Yaratılmak istenen hava, benim Fenerbahçe üzerinden siyasete gireceğim yönünde. Böyle bir şey kesinlikle yok. Bırakın siyaseti, ‘belediye encümeni’ bile olmam, olmayacağım. Bizim ana amacımız ve faaliyet alanımız spor. Spordan başka hiçbir şeye kaynak harcamayacağız. Tüm kaynaklarımızı ve gücümüzü sportif başarı için harcayacağız” ifadelerini kullandı.

Koç şöyle devam etti: “Bizim aldığımız terbiye; Fenerbahçeli hiçbir yönetici kulübüne verdiği yardımı anlatmaz, verdiği parayı geri istemez. Şahıs olarak, Koç Grubu olarak ve 1907 Derneği olarak yaptığımız desteği kimse yargılayamaz. Bunu bilenlerin sponsor olmuyor demesi çok yakışıksız. Olur da seçimi kaybedersem, önümüzdeki sezonlarda takımımız maç kaybettiğinde tribünlerimiz Ali Koç diye bağırmamalı. Böyle bir baskı asla olmamalı. Bu yüzden eğer kaybedersem bir dahaki seçimde kesinlikle aday olmayacağım.”