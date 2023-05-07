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Gündem Ali Kangel Beyağabey çağrı yaptı! İşte destekleyecekleri cumhurbaşkanı adayı
Gündem

Ali Kangel Beyağabey çağrı yaptı! İşte destekleyecekleri cumhurbaşkanı adayı

Yeniakit Publisher
2023-05-07 21:52:00 -

İnsani Sosyal Ve Akademik Faaliyet Derneği (İNSAFDER) Onursal Başkanı Ali Kangel Beyağabey, 14 Mayıs'ta kimi destekleyeceklerini açıkladı.

Ali Kangel Beyağabey'in açıklaması şöyle:

Kıymetli vatandaşlar ben ve arkadaşlarım önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'yi destekleyeceğiz. Üstadımız, Süleyman Hilmi Tunahan'dan aldığımız terbiye bunu icap eder. Üstadımızın Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'i ibadete açacak lidere hüsn-ü şehadeti herkesçe malumdur.

Süleyman Efendi'nin tedrisatından geçen bazı kardeşlerimize farklı fikirler telkin edenler olabilir. Siz üstadımızın mücadelesini örnek alın. Dîn-i Celil-i İslâm'a zarar verenlere meyletmeyin. Allah dinimize milletimize bayrağımıza ve devletimize zeval vermesin.

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