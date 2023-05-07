Ali Kangel Beyağabey çağrı yaptı! İşte destekleyecekleri cumhurbaşkanı adayı
İnsani Sosyal Ve Akademik Faaliyet Derneği (İNSAFDER) Onursal Başkanı Ali Kangel Beyağabey, 14 Mayıs'ta kimi destekleyeceklerini açıkladı.
Ali Kangel Beyağabey'in açıklaması şöyle:
Kıymetli vatandaşlar ben ve arkadaşlarım önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'yi destekleyeceğiz. Üstadımız, Süleyman Hilmi Tunahan'dan aldığımız terbiye bunu icap eder. Üstadımızın Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'i ibadete açacak lidere hüsn-ü şehadeti herkesçe malumdur.
Süleyman Efendi'nin tedrisatından geçen bazı kardeşlerimize farklı fikirler telkin edenler olabilir. Siz üstadımızın mücadelesini örnek alın. Dîn-i Celil-i İslâm'a zarar verenlere meyletmeyin. Allah dinimize milletimize bayrağımıza ve devletimize zeval vermesin.