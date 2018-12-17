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Ali Ece, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e seslendi: Neden Necip?

Spor yorumcusu Ali Ece, Beşiktaş'ın Trabzonspor ile 2-2 berabere kadlığı maçın ardından siyah beyazlı ekibin teknik patronu Şenol Güneş'e seslendi.

17 Aralık 2018 Pazartesi 03:06
Ali Ece, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e seslendi: Neden Necip?

Süper Lig 16. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Ali Ece, Tivibuspor'da Şenol Güneş'in kadro seçimlerini yorumladı.

Heyecan açısından lig ortalamanın üzerinde bir maçtı. Milli takımımız Abdulkadir ve Yusuf Yazıcı'dan sonra çok değerli bir isim daha kazandı. Dorukhan.

"Neden Necip?''

Şenol Güneş'in doğru oyuncu değişikliklerinden sonra, ikinci yarıda Dorukhan'a eşlik edenler oldu. Ancak şunu sormak zorundayım. Beşiktaş maça neden ikinci yarı başladığı 11'le başlamadı? Gökhan Gönül oynayabilecek durumduysa içinde Şenol Güneş ve Necip'in babasının dahi olduğunu varsaydığımız dünyanın en iyi 100 teknik adamı listesi yapsak; 100'ü de sağ bekte Necip yerine Gökhan'la başlar."

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 03:06
  1. Ali Ece
  2. Beşiktaş
  3. Trabzonspor
  4. Şenol Güneş
  5. Necip Uysal
  6. Süper Lig

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