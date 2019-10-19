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Ali Babacan'ın partisinde Abdullah Gül krizi

AK Parti'den istifa ederek yeni parti çalışmalarına hız veren eski bakan Ali Babacan'ın partisinde, her adımın eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayından geçmesi nedeniyle tartışmaların yaşandığı ortaya çıktı.

19 Ekim 2019 Cumartesi 16:09
Ali Babacan'ın partisinde Abdullah Gül krizi

Eski bakan Ali Babacan’ın çalışmalarını yürüttüğü yeni parti çalışmalarında sıkıntılar baş gösterdi. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski bakan Ali Babacan ayrı ayrı parti çalışması yürütürken, Babacan cephesinde Abdullah Gül krizi yaşandığı belirtildi.

Babacan’a yakın bir kaynağın aktardığına göre, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Ali Babacan önderliğindeki yeni oluşumun gölge lideri olarak bilinmesi, teklifte bulunulan bazı isimlerin kuracakları yeni partiye sıcak bakmamasına yol açıyor.

Özellikle, muhafazakâr siyasetin dışında kalan kesimlerden partide yer almasını düşünülen isimlere yapılan teklifte bu sorunun yaşandığını belirten Babacan’a yakın kaynak, bu durumun geniş kitlelere ulaşma hedeflerini zora soktuğunu belirtti.

Her konunun Gül’e gitmesi kriz çıkardı

YeniÇağ’ın haberine göre, yeni oluşumun çalışmalarında her konunun Abdullah Gül’e gitmesi ve onun onayından geçmesinin de, Ali Babacan’ın çalışma ekibi içerisinde huzursuzluğa neden olduğu iddia edildi.

Yeni oluşum çalışmalarında yer alan bazı isimlerin, Gül’ün, doğrudan sahaya inmek istememesine rağmen, parti kurma çalışmalarına yön vermesinin kamuoyunda olumlu bir intiba oluşturmadığından şikâyet ettiği öne sürüldü. 

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 16:09
  1. Ali Babacan
  2. Abdullah Gül
  3. yeni parti

YORUM YAZ

  • OsmanliOsmanli1 sa önce
    Sizden bi cacik olmaz,iktidar partisi degil,kostek partisi olur
  • MUSTAFA AÇARMUSTAFA AÇAR1 sa önce
    Temel ÇÜRÜK olursa çatı ÇÖKER

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