Ali Alper Tüfekçi ; Çalışanların İş ve Sosyal Güvenlik Hakları Nelerdir ?

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU NEDİR?





Bireysel, toplu ve sosyal güvenlik hukuku olmak üzere üç başlık altında toplanmaktadır. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku’nun amacı, işçinin ve işveren haklarını korumak sosyal güvenliği amaçlamaktadır.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunun temel ilkesi işçinin korunması ilkesidir. Sosyal devlet ilkesi esasıyla yönetilen devletlerde asgari çalışma şartları, toplu sözleşme, örgütlenme ve grev hakkı bu ilke ile korunmaktadır.

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU HANGİ DAVALARI KAPSAR?

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, işçi ve işveren arasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda hakların yasal olarak nasıl kullanılabileceğini ifade eden bir hukuk dalıdır. İşçilerin tüm çalışma hayatı unsurlarıyla birlikte karşılaşabilecek bütün uyuşmazlıklar bu hukuk dalıyla düzenlenmektedir.

İşçi ve işveren uyuşmazlıklarından kaynaklanan ve bu uyuşmazlıklara uygulanacak olan yasal düzenlemeler oldukça kapsamlı bir şekilde düzenlenmiştir. İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar ile ilgili son gelişmeler AAT hukuk bürosu olarak uzman kadromuzla takip edilmekle birlikte İş ve Sosyal Güvenlik Hukukundan kaynaklanan her türlü sorunlara karşı yasal süreç başlatmak, müvekkillere süreç hakkında bilgilendirme yapmak, süreci takip etmek ve en iyi şekilde sonuçlandırmak en büyük gayemizdir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanı hangi davaları kapsar kısmına gelirsek, bunlar genel olarak;

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İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan; ücret, fazla mesai ücreti, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti gibi her türlü alacak ve tazminat davaları,

Toplu İş davaları,

İş sözleşmesinin feshinin geçersizliğinin tespiti -İşe iade- davaları,

Ölüm aylığı bağlanmasına ilişin davalar,

İş kazaları ve meslek hastalıklarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,

Hizmet ve sigortalılık tespit davaları,

İş ve Sosyal Güvenlik Hukukundan kaynaklanan her türlü tespit davaları

SGK’ nın prim alacaklarına ilişkin davaları,

İşveren adına iş sözleşmelerinin ve tüm hukuki nitelikteki belgelerin düzenlenmesi ve takibi şeklindedir.

İş Sözleşmesinin feshi ile birlikte gündeme gelen işçilik hak ve alacak tazminat kalemleri şu şekildedir;

Kıdem Tazminatı alacağı ; işçinin, iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunu’nda sayılmış olan nedenlerden biriyle iş akdinin son bulması halinde alabileceği bir tazminattır. Bu tazminat kalemleri talep edilebilmesi için ise; 4857 Sayılı İş Kanunu’na tabi işçi olmak, en az bir yıl süreyle çalışmış olmak ve İş sözleşmesinin İş kanunda sayılan nedenlerden birisi ile sonlandırılması gerekmektedir.

; işçinin, iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunu’nda sayılmış olan nedenlerden biriyle iş akdinin son bulması halinde alabileceği bir tazminattır. Bu tazminat kalemleri talep edilebilmesi için ise; 4857 Sayılı İş Kanunu’na tabi işçi olmak, en az bir yıl süreyle çalışmış olmak ve İş sözleşmesinin İş kanunda sayılan nedenlerden birisi ile sonlandırılması gerekmektedir. İhbar Tazminatı alacağı; 4857 sayılı İş Kanun’un 17.maddesi uyarınca, iş sözleşmesi feshedilmeden önce karşı tarafa yazılı olarak bildirim gereklidir. Bildirim süreleri ise şu şekildedir; 6 aya kadar süren çalışmalarda 2 hafta, 6 aydan 1,5 yıla kadar süren çalışmalarda 4 hafta, 1,5 yıldan 3 yıla kadar süren çalışmalarda 6 hafta , 3 yıldan uzun süren çalışmalarda 8 haftadır.

4857 sayılı İş Kanun’un 17.maddesi uyarınca, iş sözleşmesi feshedilmeden önce karşı tarafa yazılı olarak bildirim gereklidir. Bildirim süreleri ise şu şekildedir;

Yıllık İzin Ücreti alacağı; 4857 sayılı İş Kanunu madde 53 uyarınca; deneme süresi dâhil olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçinin yıllık ücretli izin hakkı mevcuttur. İşçi tarafından bu haktan vazgeçilemez. Bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışan işçiler yönünden ise yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümler uygulanmaz. İşçinin talep edeceği yıllık izin süresi, hizmet süresine göre değişmektedir. Buna ilişkin süreler ise;

4857 sayılı İş Kanunu madde 53 uyarınca; deneme süresi dâhil olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçinin yıllık ücretli izin hakkı mevcuttur. İşçi tarafından bu haktan vazgeçilemez. Bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışan işçiler yönünden ise yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümler uygulanmaz. İşçinin talep edeceği yıllık izin süresi, hizmet süresine göre değişmektedir. Buna ilişkin süreler ise; Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dâhil) hizmet süresi olan işçilere 14 günden,

Beş yıldan fazla on beş yıldan az hizmet süresi olanlara 20 günden,

On beş yıl (dâhil) ve daha fazla hizmet süresi olanlara 26 günden, az yıllık ücretli izin verilemez.

Ek olarak; 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle, 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin alacağı 20 günden az olamaz.

Fazla mesai ücreti alacağı; 4857 sayılı İş Kanunu madde 63 uyarınca, işçinin çalışma süresi haftalık 45 saatten fazla olamaz. Çalışma saatlerinin 45 saatten fazla olması fazla çalışma kapsamına girer. Fazla çalışma için ise işçinin onayının alınması gerekmektedir. Fazla çalışma ücreti ise normal çalışma ücretinin %50 zamlı olarak ödenmesidir.

Hafta Tatili günü çalışma ücreti alacağı; 4857 sayılı İş Kanunu madde 41 uyarınca hafta tatili, haftada altı iş günü çalışan veya çalışmış kabul edilen işçinin yedinci gün 24 saat boyunca sahip olduğu dinlenme hakkıdır. Hafta tatilinde çalışan işçinin, çalışılan günün ücreti ile varsa fazla çalışma ücreti alacağı doğmaktadır.

Ulusal Bayram tatili günlerinde çalışma ücreti alacağı; 4857 sayılı İş Kanunu madde 47 uyarınca işçi kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazsa, o günün ücretini tam olarak alır. İşçi, tatil yapmayıp söz konusu bu günlerde çalışırsa, ayrıca çalıştığı her gün içinde bir günlük ücreti ödenir. Ulusal bayram ve genel tatil gününde çalışan işçinin, iki günlük ücret alacağı söz konusu olacaktır.

AAT HUKUK BÜROSU OLARAK İŞ HUKUKU KAPSAMINDA İŞÇİLİK ALACAKLARINA İLİŞKİN VERDİĞİMİZ HİZMETLER

Alanında uzman kadromuzdaki avukatlarımız ile İş hukuku uyuşmazlıklarından doğacak ve hali hazırda doğmuş olan uyuşmazlıkların çözümü için gerekli her türlü yasal sürecin izlenmesi ve bu süreçlerin takibi noktasında profesyonel danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. AAT Hukuk Bürosu olarak, İş Hukuku alanında verdiğimiz hizmetler;

İş Kanunu hakkında yasal hakların kullanımına dair danışmanlık hizmetleri,

İş yeri devri ve İş sözleşmelerinin hazırlanması,

İşçinin sözleşmesinin haksız feshi halinde ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması,

İşçinin işe iade davalarından ve işçilik alacaklarından kaynaklanan davalardan önce arabuluculuk müzakerelerin tamamlanması,

İşe iade davaları,

Hizmet tespit davaları,

İş kazasından kaynaklanın maddi manevi tazminat davaları,

İşçinin veya işverenin bu süreçteki haklarının korunması için her türlü dava sürecinin ve ilgili işlemlerinin takibi şeklindedir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku sayesinde hem işçinin hem de işverenin hakları korunmaktadır. AAT Hukuk Bürosu Ali Alper Tüfekçi olarak dava çözümlerinde ve alanında uzman kadromuzla İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında işçi haklarını gözetmekle birlikte işçinin refah bir çalışma hayatı yaşamasına katkıda bulunarak işveren ve işçinin hukuki çerçevede hareket etmesi konusunda ve kanuni haklarına ulaşma noktasında büromuz tarafından her türlü hukuki destek verilmektedir.