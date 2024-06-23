Algı üstüne algı! Heykel olsa havalara uçardınız! İP’in Çömez’i şimdi de Londra’daki camiden rahatsız

AK Parti’den uzaklaştırıldıktan sonra adeta şirazesi kayan ve İYİ Parti’ye geçerek İslami değerlerimizi bile hedef almaktan imtina etmeyen Turhan Çömez, Türkiye’nin dünya Müslümanlarına olan yardım faaliyetlerinden rahatsız oldu.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin ABD’deki faaliyetlerine saldıran ve attığı iftirayla Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “insanların paralarına konduğu” algısı oluşturmaya çalışan Çömez, bu kez İngiltere’deki faaliyetlere saldırdı.

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Türkiye’nin Londra’da yaptırdığı camiye çemkiren İYİ Partili isim, “Geçtiğimiz günlerde gittim bir namaz kılayım diye. Görüntülerini de aldım. Caminin hiçbir yerine bir tek Türkçe yazı yok” sanki tüm camilerde Türkçe tablolar var gibi akılalmaz eleştiride bulundu.

“Konuştum yetkililerle, parası nereden geldi dedim” ifadelerini kullanan Çömez, “Türkiye'den geldi dediler. Kaç para gönderdi dedim size diyanet. Yirmi dört milyon pound gönderdi dedi Özlem Hanım. Bir milyar lira” diye konuştu.

Söz konusu faaliyetlerin durdurulması gerektiğini savunan Çömez, “Demokrasiye dönüş, şeffaflık olmadan, hesap sormadan bu ülkede hiçbir şey düzelme şansı yok” diye konuştu, aklınca aba altından sopa gösterdi.

Diyanet, faaliyet yürüttüğü ülkelerde Türkiye’nin varlığına sahip çıkıyor, binlerce Müslüman’a yardım ulaştırıyor. ABD’de otel açan Diyanet, gelen paraları İslami faaliyet için kullanıyor. Çömez gibi algı manipülatörlerinin tüm saldırılarına rağmen Diyanet’in yürüttüğü faaliyetlerle yoksul Müslümanların karnı doyuyor, birçok gayri müslim de İslam ile şerefleniyor.