Alev alan araç kullanılamaz hale geldi
İstanbul Bahçelievler'de alev alan araç kullanılamaz hale geldi.
İstanbul Bahçelievler'de alev alan araç kullanılamaz hale geldi.
Adnan Kahveci Bulvarı'nda 34 LZJ 52 plakalı hafif ticari aracıyla ilerleyen Baran Özpolat, duman kokusu alınca aracı yol kenarına park etti. Özpolat, motor kısmından duman çıktığını görünce durumu itfaiyeye bildirdi. Motor kısmından yükselen alevler tüm aracı sardı.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Baran Özpolat, oturduğu kafeden eve gitmek için yola çıktığında klimadan duman kokusu aldığını, kontrol etmek için durdurduğu aracın bir anda alevler içerisinde kaldığını söyledi. Özpolat, aracı yarın alıcısına teslim etmeyi planlarken böyle bir talihsizlik yaşadığını kaydetti.