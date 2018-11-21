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Aldair'den Cengiz Ünder'e tavsiye

- Roma'nın eski futbolcusu Aldair Nascimento dos Santos: "(Cengiz Ünder) Roma'da devam etmesi onun için daha iyi olabilir"

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:20
Aldair'den Cengiz Ünder'e tavsiye


İSTANBUL (AA) - HÜSEYİN EROĞUL - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'nın efsane isimleri arasında yer alan Brezilyalı eski oyuncu Aldair Nascimento dos Santos, milli futbolcu Cengiz Ünder'in bir süre daha başkent ekibinde kalması gerektiğini söyledi.

İstanbul'da düzenlenen bir organizasyonda AA muhabirine açıklamalarda bulunan Brezilyalı eski stoper, Cengiz Ünder'in Avrupa'da çok sayıda kulüp tarafından takip edildiğini belirterek, "Roma'da devam etmesi onun için daha iyi olabilir. Kendini biraz daha geliştirirse çok daha güzel sonuçlar alacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Milli futbolcunun kendini geliştirmeye devam ettiğini kaydeden Aldair, "Cengiz iki sezondur Roma'da oynuyor. Umarım bu yıl daha iyi bir performans sergileyecek. Roma, oyuncuları çok detaylı ve sistematik bir şekilde seçiyor. Onların iyi bir seçim yaptıklarını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 14:20
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