Albaraka Türk’te üst düzey atamalar

Daha önce Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan Hasan Altundağ ise Genel Müdür Yardımcılığı görevine bankanın satış birimlerinden sorumlu olarak devam ediyor. 2017’de Albaraka Türk’e Genel Müdür Danışmanı olarak katılan Mehmet Fatih Yorulmaz; 2020 Temmuz ayından itibaren Pazarlama Müdürlüğü, Ürün Yönetimi Müdürlüğü, İletişim ve Marka Yönetimi Müdürlüğü ile Fiyatlama Strateji ve Yönetişim Servisi birimlerinden sorumlu Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı vazifesini yürütüyor. 2015’te Albaraka Türk Kurumsal İletişim Müdürlüğü’nde göreve başlayan Esad Doğanlı; ilerleyen yıllarda Organizasyonel Gelişim ve Robotik Süreç Otomasyonu gibi farklı servislerin yöneticiliğini üstlendi. Doğanlı, 2020 Eylül itibarıyla Albaraka Türk İletişim ve Marka Yönetimi Müdür Vekili olarak çalışıyor.