Albaraka Türk “Güzel Ahlak” hat sergisi açıldı!

Türkiye’de katılım bankacılığının öncüsü Albaraka Türk tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Albaraka Türk Hat Yarışması eserleri Taksim Cami Kültür Merkezi’nde ziyarete açıldı. “Güzel Ahlak” adı verilen Hat Sergisi, “Toplum ve Güzel Ahlâk” temasıyla gerçekleştirilen 6. Uluslararası Albaraka Türk Hat Yarışması’nın ödül kazanan eserlerinden oluşuyor. Uluslararası hat sanatçılarına ait 20 eserin sergilendiği açılış, protokol üyeleri, basın mensupları ve sanatsever ziyaretçilerin katılımıyla gerçekleşti. Hat sanatının en büyük koleksiyonlarından birine sahip olan Albaraka Türk’ün düzenlediği Uluslararası Albaraka Türk Hat Yarışması üç yılda bir farklı temalarda onlarca ülkeden yüzlerce sanatçıya ulaşıyor. Toplum ve Güzel Ahlak teması ile gerçekleşen Uluslararası Albaraka Türk Hat Yarışması’nın koleksiyon eserleri, İslam ve hat sanatı dünyasıyla buluştu. Protokol misafirlerin katılımıyla açılan sergi Ramazan Ayı boyunca ziyarete açık olacak. Finans sektörünün yanı sıra Klasik Türk İslam Sanatlarının gelişmesine kattığı desteklerle tanınan Albaraka Türk ev sahipliğinde düzenlenen sergi, Ramazan ayı boyunca ziyaretçilere kapılarını açık tutacak. Türkiye’nin en önemli hat koleksiyonlarından birine sahip olan Albaraka Türk, daha önce 9 ülkede ve ülkemizde 18 şehirde açtığı hat sergileriyle, sanatın daha geniş kitleler tarafından bilinmesini ve gelecek nesillere aktarılmasını amaçlıyor.

‘’Hat sanatımızın uluslararası temsilcisi olmaktan gurur ve memnuniyet duyuyoruz’’

Sergi açılışında konuşan Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Emeç, “Yer yüzündeki ince manaların zarafetle buluştuğu en nadide sanat dalı olan Hat sanatımızın uluslararası temsilcisi olmaktan gurur ve memnuniyet duyuyoruz. Her biri benzersiz değere sahip olan bu eserlerin içerdiği mesajlarla, hayatlarımızı daha güzel ve nitelikli hale getirecek dokunuşları bu sergi vesilesiyle ziyaretçilerimize aktarmayı arzu ediyoruz. Estetik ve güzel ahlakın Taksim Cami gibi çeşitli anlamlar taşıyan bir mekânda 3. Kez buluşmuş olması hiç şüphesiz bizler adına eşsiz bir kıymete sahiptir. Böylesi bir mekânın, hayatî mesajlar içeren sergimizle buluşmasına vesile olan Taksim Camii Vakfı’na teşekkür ediyoruz. Celî sülüs, sülüs, sülüs-nesih, celî talik ve celî divani yazı dallarında her sene farklı bir tema altında düzenliyoruz. Dünyanın dört bir yanından ABD, Rusya, İspanya, Bosna Hersek, Mısır da dahil olmak üzere 16 ülkeden 200’e yakın eser katılım sağlıyor. Yarışmamıza katılım sağlayan 200 eser arasından seçilen bu eserler bugün itibariyle bu sergide ilgilileriyle buluştu. İslam sanatlarında usta isimlerden oluşan jüri üyelerimizin hassas değerlendirmeleri sonucunda ödüle layık görülen bu eserleri koleksiyonumuza katmaktan ve öncesinde seyrinize sunmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz.” İfadelerini kullandı.

Ödüllü eserler Taksim Cami Sergi Salonu’nda 7 Nisan tarihine kadar ziyaret edilebilecek.