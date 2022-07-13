Alassane Plea kimdir nereli? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?
Yeni sezon transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, transfer listesne Alassane Plea’yı da aldığı söyleniyor. futbolseverler Alassane Plea, tarafından merak ediliyor. Alassane Plea'nın hayatı, kariyeri ve futbol hayatı araştırılıyor. Peki, Alassane Plea kimdir? Alassane Plea kaç yaşında? Alassane Plea hangi pozisyonda oynuyor? Alassane Plea nereli?
Alassane Plea, 10 Mart 1993 yılında Fransa'nın Lille şehrinde dünyaya gelmiştir. Mali uyruklu olan Plea'nın 181 cm boyu bulunmaktadır. Sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılında bitecek olan Plea, Borussia Mönchengladbach forması giymektedir. Profesyonel futbol kariyerine Lyon'da başkayan Plea sırasıyla Auxxere, Nice, Lyon ve Borussia Mönchengladbach'ta devam etmiştir. Plea, 305 maçta 95 gol 52 asist üretmiştir.