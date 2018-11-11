Alanyasporlu futbolcular Şener'i unutmadı

Maç başlamadan önce tüm Alanyasporlu futbolcular ellerindeki karanfiller ile Koray Şener'in kombinesinin bulunduğu Okul Açık Tribünü'ne gitti. Futbolcular ellerindeki karanfilleri tribünün önüne bıraktı.



Sarı lacivertli taraftarlar da Aytemiz Alanyasporlu futbolcuların bu hareketine alkışlarla karşılık verdi.