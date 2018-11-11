Alanyasporlu futbolcular Şener'i unutmadı
Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Aytemiz Alanyaspor'da futbolcular, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden sarı lacivertli taraftar Koray Şener'i unutmadı.11 Kasım 2018 Pazar 19:32
Maç başlamadan önce tüm Alanyasporlu futbolcular ellerindeki karanfiller ile Koray Şener'in kombinesinin bulunduğu Okul Açık Tribünü'ne gitti. Futbolcular ellerindeki karanfilleri tribünün önüne bıraktı.
Sarı lacivertli taraftarlar da Aytemiz Alanyasporlu futbolcuların bu hareketine alkışlarla karşılık verdi.
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