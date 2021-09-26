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Aktüel Alanya'da ileri seviye arama kurtarma tatbikatı!
Aktüel

Alanya'da ileri seviye arama kurtarma tatbikatı!

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile Alanya Belediyesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında AKUT, Türkiye genelindeki depremlere hazırlık tatbikatlarını Alanya’da yapıyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 16:09:00 -
Alanya'da ileri seviye arama kurtarma tatbikatı!

Alanya Belediyesi’nin destekleri ile 2 gün sürecek uygulamalı eğitimler, Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün sağladığı parkurlarda gerçekleştiriliyor. Alanya Belediyesi personellerinin de yer aldığı eğitim parkurunda, AKUT ekipleri birbirinden zorlu uygulamalarla test ediliyor. Ekipler olası doğal afetlerde yaralı vatandaşlara ilk müdahale ve bulunduğu yerden güvenli taşıma, kırma, delme, kesme ve ekip çalışması gibi konularda uygulama alanında sıkı bir eğitime tabi tutuluyor.

“Akdeniz bölgesindeki eğitimler Alanya’da yapılacak”

Akut Ekip Lideri Yaşar Kaçmaz, AKUT Derneği’nin ‘İleri Seviye Arama Kurtarma’ eğitimlerini, Alanya Belediyesi’nin destekleri ile Alanya’da gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu aşamadan sonra Akdeniz bölgesindeki tüm eğitimler Alanya’da yapılacak” dedi.

“AKUT ve gönüllülere her türlü desteği sağlıyoruz”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de, “Alanya Belediyesi olarak AKUT ile yaptığımız ortak çalışmalarla ekiplerin eğitimlerine personelimiz ile katkıda bulunuyoruz. Gönüllü vatandaşlarımızın katılımıyla 50’ye yakın eğitimli AKUT gönüllüsü yetişiyor. Yetiştirdiğimiz ekiplerle, ülkemizin neresinde olursa olsun oluşabilecek doğal afetlere anında müdahale edebilecek gerek araç/gereç gerekse bilgi birikim ve tecrübeyle birlikte orada olmak ve kazazedelere yardım etmek istiyoruz” diye konuştu.

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