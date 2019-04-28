0553 313 94 23

Alanya’da 274 sporcu triathlonda ter döktü

Türkiye Triathlon Federasyonu tarafından Antalya’nın Alanya ilçesinde 274 sporcunun katılımıyla Alanya Triatlonu ve milli takım seçme yarışları yapıldı.

28 Nisan 2019 Pazar 18:32
Alanya’da 274 sporcu triathlonda ter döktü

Türkiye Triathlon Federasyonu tarafından Antalya’nın Alanya ilçesinde 274 sporcunun katılımıyla Alanya Triatlonu ve milli takım seçme yarışları yapıldı.


Türkiye Triathlon Federasyonu tarafından Alanya’nın ev sahipliği ile Alanya Triatlonu ve milli takım seçme yarışları yapıldı. Elit, genç, paratriathlon ve yaş grupları kategorilerinde sporcular 750 metre yüzdü, 20 kilometre bisiklet sürdü ve 5 bin metre koştu. Yıldız kategorisinde ise sporcular 500 metre yüzdü, 12 kilometre bisiklet sürdü ardından 3 bin metre koştular. Yarışlarda yıldızlar kategorisinde 42 sporcu, gençlerde 41 sporcu, elitlerde 12 sporcu, yaş gruplarda 169 sporcu ve paratriathlonda 10 sporcu mücadele etti. Yaş grupları kısa mesafe erkeklerde 20-24 yaş, 25-29 yaş, 30-34 yaş, 35-39 yaş, 40-44 yaş, 45-49 yaş, 50-54 yaş, 55-59 yaş, 60-64 yaş, 65-69 yaş, 70-74 yaş; kadınlarda ise 20-24, 25-29 yaş, 30-34 yaş, 35-39 yaş, 40-44 yaş, 45-49 yaş, 55-59 yaş, 60-64 yaş kategorilerinde yarışıldı.



Elit kadınlarda birinci İlayda Kara


Elit kadınlarda rakiplerini geride bırakan ve Balıkesir’den katılan İlayda Kara birinci, Göztepe Spor Kulübün’den İpek Öztosun ikinci ve Antalya Triathlon Spor takımından Sinem Özdil üçüncü oldu. Genç kadınlar A kategorisinde; Çelpa Spor Kulübü’nden Birsu Ulkat birinci, ferdi sporcu Bilge Ece Seyhan ikinci ve Demir Adımlar Kulübün’den Gözdenur Güvenbaş üçüncü oldu. Genç kadınlar B kategorisinde Çelpa Spor Kulübün’den Nazik Tuba Kestel birinci, Balıkesir Büyükşehir’den Melike Yılmaz ikinci ve Çelpa Kulübün’den Elif Manisa üçüncü oldu. Yıldız kadınlarda Yüzbin Koş Spor Kulübün’den Özlenen İpek Günad birinci, Kuşadası Belediyespor’dan Beyza Ayaşlıoğlu ikinci ve Hiraspor’dan Çığıl Uzun üçüncü olarak derece aldı.



Elit erkeklerde şampiyon Muhammet Bertuğ Polatçı


Elit erkekler kategorisinde şampiyon Jandarma Gücü Spor Kulübün’den Muhammet Bertuğ Polatçı oldu. İkinci Balıkesir Büyükşehir takımından Ali Mutlu ve üçüncü Sasfit takımından Emirhan Altıntaş oldu. Genç Erkek A kategorisinde birinci Demir Adımlar Spor Kulübün’den Arda Depe, ikinci İzmir Modern GSİM Kulübünden Oktay Arıkan ve üçüncü Kuşadası Belediyespor takımından Nurican Yaraş oldu. Genç Erkekler B kategorisinde birinci İzmir Modern GSİM Kulübünden Kıvanç Şahinkaya, ikinci Balıkesir Büyükşehir takımından Mehmet Fatih Davran ve üçüncü İzmir Modern GSİM Kulübünden Emir Aracı oldu. Yıldız Erkeklerde birinci Balıkesir Büyükşehir’den Emirhan Çakır birinci, Pamukkale Ünv.’den Burak Çağdaş ikinci ve Alanya Belediyespor Kulübünden Mehmetcan Gülerdağ üçüncü oldu.



Paratriatlon yaşında kürsüye çıkanlar


Paralimpik Görme Engelliler Yarışında birinci ferdi sporcu Halil İbrahim Arslan ve ikinci ferdi sporcu Ahmet Aslan oldu. Paralimpik Triathlon 4 kategorisinde birinci Dorukspor’dan Gürkan Çelik, ikinci Dorukspor’dan Eren Şeflek ve üçüncü ferdi sporcu Burak Gürsoy oldu. Paralimpik Triathlon 5 kategorisinde birinci Karesi S.K.’den Erkem Taşın, ikinci ferdi sporcu Nevzat Özdemir oldu.



Dereceye giren sporcular ödüllendirildi


Dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Triathlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur, Türkiye Triathlon Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Zafer Peker ve Süleyman Sönmez, Federasyon Genel Koordinatörü Bülent Çendik ve federasyon yetkilileri verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 18:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray kafilesi Konya'da
    1. Galatasaray kafilesi Konya'da
    2. Japonya’nın müstakbel kraliçesi yaşam..
    3. Sağırlar Süper Ligi şampiyonu belli..
    4. TEB BNP Paribas İstanbul Cup..
    5. AK Partili isim açıkladı! Erdoğan,..
    6. Bakkal: “Kesinlikle umutsuz değilim”
    7. Fatih’te korkutan çatı yangını
    8. Kırşehir Belediyespor, TFF 2. Lig'e..
    9. Kömürsporlu taraftar çocuk istismarına..
    10. Ahmet Taşyürek: “Osmanlıspor gibi..
    11. Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı
    12. Başkan Murat Sancak, galibiyeti..
    13. Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası
    14. Galatasaray, Konya’ya geldi
    15. Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 7..
    16. İzmir Kış Trofesi 4. Ayak Yarışları..
    17. Türkiye Off-Road Şampiyonası
    18. Maçın ardından
    19. İzmir korkutan deprem! Çevre..
    20. Hikmet Karaman: “Beraberlik son..
    21. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    22. İstanbul, Ankara ve İzmir'de ekmeğe..
    23. Eskişehir'deki zincirleme trafik kazası
    24. Spor Toto 1. Lig: Osmanlıspor: 0 -..
    25. Erdoğan’dan, Başkan Altay’a en yüksek..
    26. Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
    27. Spor Toto 1. Lig: Adana Demirspor: 4 -..
    28. İzmir’de deprem
    29. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    30. "Yemekten sonra çay tüketilecekse..
    AK Partili Başkan'dan talimat: Kimse kullanamayacak
    AK Partili Başkan'dan talimat: Kimse kullanamayacak
    Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret! Geçtiğimiz günlerde gitmiş
    Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret! Geçtiğimiz günlerde gitmiş
    25 yıl sonra gelen itiraf! Büyük katliamda İsrail parmağı
    25 yıl sonra gelen itiraf! Büyük katliamda İsrail parmağı
    CHP'li Kaftancıoğlu'ndan skandal sözler: Onu terörist olarak görmüyorum
    CHP'li Kaftancıoğlu'ndan skandal sözler: Onu terörist olarak görmüyorum
    Karamollaoğlu: Yüksek oy alamadık, ama...
    Karamollaoğlu: Yüksek oy alamadık, ama...

    Günün Karikatürü

    28 Nisan 2019
    İmamoğlu'ndan kritik atamalar!
    İmamoğlu'ndan kritik atamalar!
    Erdoğan'dan SP liderine: Elimi sana öptürmem!
    Erdoğan'dan SP liderine: Elimi sana öptürmem!