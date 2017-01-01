Akzirve’nin CEO’sundan yeni şirket

Akzirve Gayrimenkul CEO’su İbrahim Maasfeh, bilgi, birikim ve tecrübelerini gayrimenkul ve konut sektöründe yeni atılımlara yansıtmak için yeni bir adım attı. İbrahim Maasfeh gayrimenkul ve konut alanındaki varlıklarına güç katacak olan Yeşilzirve Gayrimenkul Turizm İnşaat Ticaret Anonim Şirketi yeni bir açılım sağlayacakları mesajını verdi. Yeşilzirve Gayrimenkul Turizm İnşaat Ticaret Anonim Şirketi, her türlü gayrimenkul almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek gibi ticari faaliyetleri gerçekleştirecek. Akzirve olarak, İbrahim Maasfeh, 25 yılı aşkın süredir bu topraklara yatırım yapmanın, katma değerli projeler geliştirmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, Türkiye’de katma değeri yüksek projeler geliştirmeye, kaliteli yaşam alanları oluşturmaya, en yüksek toplumsal ve ekonomik değerleri sağlamak için var gücümüzle çalışmaya ve üretmeye devam edecekleri mesajını verdi.