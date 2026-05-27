Akyurt’ta kaçan kurbanlık dana yakalandı

Akyurt’a bağlı Ahmetadil Mahallesi’nde bir ahırdan kaçan kurbanlık dana kısa süreli paniğe neden oldu. Sahiplerinin kontrolünden çıkan hayvan mahalle içerisinde boş araziye yönelirken, vatandaşlar da yakalama çalışmasına destek verdi.

Durum üzerine olay yerine gelen, "yılan bükücü" olarak tanınan aynı zamanda Akyurt Belediyesi personeli Tuncay Reis, kurban sahipleriyle birlikte harekete geçti. Uzun uğraşlar sonucu uygun alanda köşeye sıkıştırılan kurbanlık dana, havalı tabanca ile kısa süreli etkisiz hale getirildi.

Kontrol altına alınan hayvan daha sonra sahipleri tarafından kesilerek kurban işlemi tamamlandı. Yaşanan hareketli anlar mahallede kısa süreli heyecana neden oldu.