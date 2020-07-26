  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Aksoy’dan Ukrayna açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ukrayna'nın doğusundaki ateşkese ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “AGİT Üçlü Temas Grubu bünyesinde sağlanan uzlaşıyı memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 23:15:00 -
Aksoy’dan Ukrayna açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Ukrayna'nın doğusundaki ateşkese ilişkin varılan uzlaşı hakkında gelen soruya, yaptığı yazılı açıklama ile cevap verdi. Aksoy, "Ukrayna'nın doğusunda 27 Temmuz 2020 itibariyle kalıcı ve kapsamlı ateşkesin tesisine ilişkin ilave ve güçlendirici tedbirlerin alınması yönünde AGİT Üçlü Temas Grubu bünyesinde sağlanan uzlaşıyı memnuniyetle karşılıyoruz. İlgili tüm tarafların bu uzlaşıya uygun hareket etmesini bekliyoruz. Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün muhafazası ve Minsk Anlaşmalarının uygulanması temelinde, bölgede barışın sağlanmasına yönelik çabalara desteğini sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan ABD'nin GKRY'yi askeri eğitim programına dahil etmesine tepki:
Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan ABD'nin GKRY'yi askeri eğitim programına dahil etmesine tepki:

Aktüel

Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan ABD'nin GKRY'yi askeri eğitim programına dahil etmesine tepki:

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan AB Yüksek Temsilcisi Borrell'in açıklamalarına tepki
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan AB Yüksek Temsilcisi Borrell'in açıklamalarına tepki

Siyaset

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan AB Yüksek Temsilcisi Borrell'in açıklamalarına tepki

Türkiye'den Yunanistan'a tarihi ayar: Ayasofya'da secdeyi içlerine sindiremeyen Avrupa’nın şımarık çocukları
Türkiye'den Yunanistan'a tarihi ayar: Ayasofya'da secdeyi içlerine sindiremeyen Avrupa’nın şımarık çocukları

Siyaset

Türkiye'den Yunanistan'a tarihi ayar: Ayasofya'da secdeyi içlerine sindiremeyen Avrupa’nın şımarık çocukları

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı