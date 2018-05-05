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Akşener'i tehdit edenler yakalandı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Üsküdar'daki evinin karşısındaki duvara "Her An Her şey Olabilir" yazısını yazan 2 kişi gözaltına alındı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:46
Akşener'i tehdit edenler yakalandı!

Meral Akşener'in, Üsküdar Beyberbeyi'nde bulunan evinin karşısındaki duvara 27 Nisan akşamı sprey boyayla 'Her an herşey olabilir' yazıldı. Bunun üzerine Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

DÜZENLENEN OPERASYONLA GÖZ ALTINA ALINDILAR

Polis ekipleri yaptığı çalışma sonucunda iki kişinin eşkalini belirleyerek dün operasyon düzenledi. Yapılan operasyonla duvara yazı yazdığı belirlenen Burak G. (23) ve 14 yaşındaki öğrenci E.T. yakalanarak gözaltına alındı.

''DİZİDEN ETKİLENDİK''

Şüphelilerden Burak G., bir televizyon dizisinden etkilendiğini, tehdit amacı gütmediklerini, duvarın karşısındaki Akşener'in evini de bilmediklerini öne sürdü. Polis ekipleri, nöbetçi savcının talimatıyla Burak G. hakkında 'Nitelikli Tehdit' suçundan işlem başattı. E.T. ise, savcının talimatı üzerine yaşı küçük olması sebebiyle Üsküdar Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından ailesine teslim edildi. E.T.'nin de önümüzdeki Pazartesi günü adliyeye ifade vermeye gitmesinin aileye iletildiği öğrenildi. Burak G. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:46
  1. Meral Akşener
  2. iyi parti

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