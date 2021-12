Akşener'den doğal gaz ve elektrik çağrısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Asgari ücret

Muhalefetin görevi, millet adına iktidarı denetlemek, gerekli uyarıları yapmaktır. Birçok konuda çok sayıda öneri sunduk.

Asgari ücret 4 bin lira olsun dedik. İYİ Parti'nin makul siyaset anlayışı sayesinde kazanan milletimiz oldu. Demek ki neymiş; muhalefete kulak verildiğinde kıyamet kopmuyormuş. Bizim projelerimizi alsınlar, kullansınlar. Yeter ki milletimize faydası olsun.

Hükümete enflasyon çağrısı

Eğer gerçekten refah artışı sağlamak istiyorsanız işe hayat pahalılığını azaltmakla, yani enflasyonu düşürmekle başlayın.

Her gün bir şirket faaliyetlerine daha fazla devam edemeyeceğini belirten açıklamalar yapıyor. Tüm süt, et ve damızlık sığır yetiştiricileri derneği artan üretim maliyetlerinden dolayı yaz aylarında et ve süt darboğazı yaşanacağını söylüyor.

Uyguladığın modelle her şey kötüye gidiyorsa, bunun artık tartışılacak yanı yoktur. Merkez Bankası politika faizini düşürdü. Peki faizler düştü mü? Hayır. Enflasyon düştü mü? Hayır. Hızla hiperenflasyona doğru gidiyoruz.

İktidar karar mercii olduğu kadar sorumluluk merciidir.

Kur farkını ödeyeceğim diyerek hem faiz hem döviz lobisini milletin hazinesinden besleyeceksin.

"Doğal gaz ve elektrik fiyatlarını düşürün"

Madem kur düştü, madem artık uçuyoruz o zaman hemen doğal gaz ve elektrik fiyatlarını derhal düşürün.