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Aktüel Aksaray'da trafik kazası: 6 yaralı
Aktüel

Aksaray'da trafik kazası: 6 yaralı

Aksaray'da kamyonet ile hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 14:23:00 -
Aksaray'da trafik kazası: 6 yaralı

Mehmet Bozkurt (37) idaresindeki 38 KT 074 plakalı düğün malzemesi yüklü kamyonet, Aksaray-Konya kara yolunun 12. kilometresinde refüje devrildi. Kamyonete çarpmamak için manevra yapan Battal Demir'in (40) kullandığı 58 AAJ 931 plakalı hafif ticari araç da devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerin olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, sürücü Bozkurt ile yanındaki Nuri Arslan Temur (35), hafif ticari araçtaki Firdevs Demir (36), Toprak Dörtyol (11), Hüsne Demir (53) ve Masal Demir (5) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Bozkurt'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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