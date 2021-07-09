Akkuyu NGS proje yarışması finali bugün!
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Akkuyu Nükleer A.Ş. işbirliği ile başlatılan Akkuyu NGS Proje Yarışması finali bugün yapılıyor.
yeniakit.com.tr
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Akkuyu Nükleer A.Ş. işbirliği ile başlatılan Akkuyu NGS Proje Yarışması bugün final yapılacağını duyurdu. Bakanlık sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “Yetenek Kapısı yeni fırsatlara açılıyor. @tccbiko iş birliğiyle gerçekleştirilen Akkuyu NGS proje yarışması finali bugün saat 15.00'de @cb_kutuphane’den canlı yayında” ifadeleri kullanıldı.
Final programı canlı yayını twitter.com/TCEnerji, youtube.com/TCEnerji_, ytnk.tv adreslerinden izlenebilecek.