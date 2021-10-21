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Medya Akkız kimdir? Destan dizisi Akkız tarihte gerçekten yaşamış mı?
Medya

Akkız kimdir? Destan dizisi Akkız tarihte gerçekten yaşamış mı?

Akkız’ı kim oynuyor? ATV ekranlarında yayımlanan fragmanla dikkatleri üzerine çeken Destan dizisinin ana karakteri Akkız hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Peki, Akkız kimdir? Tarihte Akkız var mı? Akkız’ı kim oynuyor? Ebru Şahin kim?

Yeniakit Publisher
2021-10-21 09:50:00 -
Akkız kimdir? Destan dizisi Akkız tarihte gerçekten yaşamış mı?

ATV ekranlarında yeni bir tarihi dizi başlayacak. Destan dizisinin yayımlanan fragmanı ise büyük ilgi gördü. Dizinin ana karakterlerinden Akkız’ın kim olduğu ise merak konusu. Akkız gerçekte yaşamış mı?  

Akkız kimdir? Destan dizisi Akkız tarihte gerçekten yaşamış mı?

Destan dizisi Türklerin İslamiyete geçmeden önceki yıllarını anlatıyor. Orta Asya’da yaşanan bir aşk hikayesi üzerine kurgulanana dizide Türk kadınının ‘savaşçı’ özelliğinin altı çiziliyor. Dizinin ana karakteri ise Akkız… Dizideki olay ve kişiler tarihi kaynaklardan ilham alınarak kurgulanmıştır. Akkız rolünü ise Ebru Şahin oynamaktadır.

Ebru Şahin kimdir?

Ebru Şahin 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.  İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi alan Ebru Şahin ilk kez 2016'da Kan Parası filminde rol aldı.

Şahin, Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol aldı. İstanbullu Gelin dizisinde oynadığı Burcu karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin, Yasak Elma dizisine konuk oyuncu olarak dahil olduktan sonra Hercai dizisinde başrolü üstlendi.

Destan dizisinin konusu ne? Akkız Destan dizisi oyuncuları
Destan dizisinin konusu ne? Akkız Destan dizisi oyuncuları

Medya

Destan dizisinin konusu ne? Akkız Destan dizisi oyuncuları

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