ATV ekranlarında yeni bir tarihi dizi başlayacak. Destan dizisinin yayımlanan fragmanı ise büyük ilgi gördü. Dizinin ana karakterlerinden Akkız’ın kim olduğu ise merak konusu. Akkız gerçekte yaşamış mı?

Akkız kimdir? Destan dizisi Akkız tarihte gerçekten yaşamış mı?

Destan dizisi Türklerin İslamiyete geçmeden önceki yıllarını anlatıyor. Orta Asya’da yaşanan bir aşk hikayesi üzerine kurgulanana dizide Türk kadınının ‘savaşçı’ özelliğinin altı çiziliyor. Dizinin ana karakteri ise Akkız… Dizideki olay ve kişiler tarihi kaynaklardan ilham alınarak kurgulanmıştır. Akkız rolünü ise Ebru Şahin oynamaktadır.

Ebru Şahin kimdir?

Ebru Şahin 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi alan Ebru Şahin ilk kez 2016'da Kan Parası filminde rol aldı.

Şahin, Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol aldı. İstanbullu Gelin dizisinde oynadığı Burcu karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin, Yasak Elma dizisine konuk oyuncu olarak dahil olduktan sonra Hercai dizisinde başrolü üstlendi.