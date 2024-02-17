Akit’in yeni yazarı Recep Öncel okuyucularıyla buluşuyor
Akit gazetesinin yeni yazarı Recep Öncel, 9. Üsküdar Kitap Fuarı'nda okuyucularıyla bir araya gelecek.
Bağlarbaşı Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenecek etkinlik, 18 Şubat 2024 Pazar günü saat 18:00 - 20:00 arasında gerçekleşecek.
Edebiyatseverler, yazar Recep Öncel ile keyifli bir sohbet ortamında buluşma fırsatı elde edecekler. Bağlarbaşı Kongre Kültür Merkezi, edebiyat tutkunlarını bir araya getirecek bu özel buluşmaya ev sahipliği yapacak.