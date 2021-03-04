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Gündem Akit yazdı, başörtüsü karşıtı istifa etti
Gündem

Akit yazdı, başörtüsü karşıtı istifa etti

28 Şubat sürecinde Sivas’ta bölüm birincisi başörtülü öğrencilere plaket verdirmeyen ve başörtülü öğrenciye parmak sallayarak salondan dışarı attıran 28 Şubat’ın simge isimlerinden Servet Özgür’ün Mersin Toros Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu’nun Müdürlüğü görevinde bulunmasına gelen tepkilerin Akit’te yer alması sonrasında istifa kararı geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 10:21:00 -
Akit yazdı, başörtüsü karşıtı istifa etti

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Akit’in “Başörtüsü düşmanına makam vermek 28 Şubat zulmüne ortak olmaktır” başlığıyla yaptığı haberin ardından, başörtüsü karşıtı Özgür, görevinden istifa etti. Toros Üniversitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, üniversitenin, eğitimde fırsat eşitliği ilkesine inanan, hiçbir öğrencinin eğitim hakkının elinden alınamayacağını savunan bir yükseköğretim kurumu olduğu belirtilerek şunlar kaydedildi: “28 Şubat döneminde yaşanılan acıları kabul etmek, ne dün ne de bugün söz konusu değildir. Üniversitemizin temel değerleri içerisinde, ‘her bireyin yeteneğine ve bakış açısına saygı, insana saygı, başkalarını dışlamama, fikirlere saygı, hoşgörü ve birlikte yaşama’ gibi temel değerler yer almaktadır. Kuruluş felsefesinde bu değerleri taşıyan bir kurumun 28 Şubat döneminde yaşanılan insan haklarına ve insan onuruna yakışmayan uygulamaları tasvip etmesi mümkün değildir.”


Yeni Akit Gazetesi
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