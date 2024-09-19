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Medya Akit Medya’dan Hasan Aksay’a vefa ziyareti
Medya

Akit Medya’dan Hasan Aksay’a vefa ziyareti

Yeniakit Publisher
2024-09-19 13:08:00 -
Akit Medya’dan Hasan Aksay’a vefa ziyareti

Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nuri Karahasanoğlu, eski Devlet Bakanı, gazetemiz yazarı Hasan Aksay’a vefa ziyaretinde bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Karahasanoğlu, Hasan Aksay’a yaptığı hizmetler adına teşekkür ederek, sağlıklı bir hayat temennisinde bulundu. Eski Devlet Bakanı Hasan Aksay ise, görüşmede, Akit Medya Grubu Onursal Başkanı merhum Mustafa Karahasanoğlu ile olan dostluklarını da yâd etti. Ziyaret karşılıklı temennilerle son buldu.

Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nuri Karahasanoğlu, eski Devlet Bakanı Hasan Aksay’a vefa ziyaretinde bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette; Karahasanoğlu, Hasan Aksay’a yaptığı hizmetler adına teşekkür ederek, sağlıklı bir hayat sürmesi temennisinde bulundu. Eski Devlet Bakanı Hasan Aksay ise, görüşmede, Akit Medya Grubu Onursal Başkanı merhum Mustafa Karahasanoğlu ile olan dostluklarını anlatarak, kendisine rahmet diledi. Ziyaret karşılıklı temennilerle son buldu.

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