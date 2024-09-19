Akit Medya’dan Hasan Aksay’a vefa ziyareti

Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nuri Karahasanoğlu, eski Devlet Bakanı, gazetemiz yazarı Hasan Aksay’a vefa ziyaretinde bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Karahasanoğlu, Hasan Aksay’a yaptığı hizmetler adına teşekkür ederek, sağlıklı bir hayat temennisinde bulundu. Eski Devlet Bakanı Hasan Aksay ise, görüşmede, Akit Medya Grubu Onursal Başkanı merhum Mustafa Karahasanoğlu ile olan dostluklarını da yâd etti. Ziyaret karşılıklı temennilerle son buldu.